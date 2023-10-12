KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR VE GEBZE BELEDİYESİ GEBZE'NİN KURTULUŞ GÜNÜNÜ NEDEN KUTLAMADI?

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahramanın 12 Ekim Gebze'nin düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili canlı makalesini sizlerle paylaşıyoruz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 12 Ekim 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

TAHİR BÜYÜKAKIN VE ZİNNUR BÜYÜKGÖZ'E TARİHİ GÖREV DÜŞÜYOR

Bugün 12 Ekim Gebze'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü Gebze kamuoyu adına bir kez daha tarihi göreve davet ederek Gebze'nin kurtuluş gününü kutlamalarını istiyoruz.

GEBZE VE KOCAELİ'DEKİ RESMÎ VE ÖZEL KURULUŞLARIN TARİHE GEÇEN VEFASIZLIĞI UNUTULMAYACAK VEFASIZLIK YAPANLAR VEFASIZLIĞA UĞRAYACAKTIR

"12 EKİM GEBZE'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ" BU YILDA UNUTULDU

Gebze İngiliz ve Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, Gebze bölgesinde çok büyük mezalim ve katliam yapıldığı devlet arşivlerindeki belgelerle ortaya çıkmıştı. Gebze Kurtuluş Savaşı Mudanya Müterkesi ile 12 Ekim 1922 yılında işgalden kurulduğunu gösteren bir belge, Gebze Belediyesinin isteği üzerine 1980 yılında Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Gebze Belediyesine gönderilmiş. Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi tarafından yıllardan beri yapılan kutlama iki yıldır yapılmaması kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

KURTULUŞ GÜNLERİ NEDEN KUTLANMALI

Tarih bilinci açısından kurtuluş günlerinin kutlanması önemli. Gebze nin kurtuluş günü ne zaman ve nasıl kutlanmaya başladı? 1980'li yılların sonunda dönemin Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın başkanlığında bizimde içinde bulunduğumuz kutlama komisyonu askeri mehter takımını getirip Gebze'nin kurtuluşunu mehter konseri ile yapmıştık.

Kocaeli Bölgesin de İşgal Yılları

Kurtuluş savaşında Kocaeli büyük sıkıntı çekti. Önce İngilizler sonra Fransızlar işgal etti. İşgallerde büyük katliamlar yaşandı. Karamürsel'de insanlar camilerde yakıldı. İzmitte bir gecede 330 insan öldürüldü.Gebze'deki Yunan mezalimi yüz kızartıcı. Kocaeli bu sıkıntılara rağmen Yuvacık / Servetiye cephesinde Yunanlılara darbe vurdu. Kocaeli grup Komutanlığı adı ile bir alay kurup Afyon Büyük Taarruzda destanlar yazdı. Bu konularda başta Valilik, Belediye ve Üniversitelerimiz çalışmalar yapması gerekirken hiçbir çalışma olmaması üzücü.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve diğer Belediye Başkanları, Kaymakamlarımız ile yetkili ve yöneticilerimiz Gebze bölgesinin düşman işgalinden kurtarılışı ile gerek sosyal medyada gerekse pandemiye uygun önlemler alarak açık hava da tarih bilincine yönelik etkinlikler yapabilirdi. Başka il ve ilçelerin kurtuluş günleri ile ilgili Gebze Bölgesi ve Kocaelinde etkinlikler düzenleyen derneklerimiz keşke Gebze'nin kurtuluş günü içinde bir etkinlik düzenleselerdi. Başta il ve ilçelerin Gebze ve Kocaeli'deki kutlama etkinliklerine maddi ve manevi destek veren Milletvekilleri, Valilik ve Belediye Başkanlarımız keşke Gebze gibi diğer Kocaelindeki ilçelerin kurtuluş günlerine de önem verip sahip çıksalardı.

Yayın grubumuz adına 12 Ekim 1922'de 98 yıl önce işgalinden kurtarılan Gebze'nin kurtuluş gününü kutluyor. Şehit ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. Gebzenin Kurtuluş Günleri ile ilgili neler yazmıştık. Daha önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak 12 Ekim Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili yazdığım makalemi bugün bir kez daha sizlerle paylaşıyorum.

Sakarya Meydan Muharebesi’nden 12 Ekim Gebze’nin Kurtuluşuna Zaferler tarihimizin Önemli dönüm noktaları vardır. Bunlardan birisi Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası Sakarya meydan Muharebesidir. 23 Ağustos 1921’de başlayıp 13 Eylül 1921 de sona eren 22 gün süren Sakarya Meydan muharebesi ile ilgili bir yıldan beri belgesel çekimlerimiz ve araştırmalarımız devam ediyor. Mart ayı başında Sakarya Meydan Muharebesinin gerçekleştiği haymana bölgesinde şehitler hatıra ormanlığı ve gönüllü alaylar anıtının dikilmesine vesile olmuş, resmi ve özel kuruluşlarla bir çok çalışma yaparak hazırladığımız belgeselleri TV kanallarına dağıtıp konferans ve seminerler organize etmiştik.

Sakarya meydan muharebesinde başlayan zafer, 13 ay sonra 12 Ekim 1922 tarihinde Gebze’nin kurtuluşu ile devam etmiştir. Gebze’nin kurtuluş tarihiyle ilgili bugüne kadar bir çok yazı kaleme aldım, belgeseller çekip araştırmalar yaptım. Gebze’nin düşman işgaliyle kurtuluşuyla ilgili ilk törenlerin yapılmasında az da olsa emeği olan bir belgeselciyim. Daha önce Gebze’nin düşman, işgalinden kurtuluşuyla ilgili yazdığım yazılardan bir bölümü Sizlerle paylaşıyor, Sakarya meydan Muharebesi’nden 12 Ekim Gebze’nin Kurtuluşunda canlarıyla ve kanlarıyla bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

GEBZE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU

Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlanırken aslında başta Gebze´nin çevre sorunları, kentleşme kültürü, altyapı problemlerinden kurtuluşunu yanı sıra en büyük problem olan deprem felaketinden kurtulması planlanıp konuşulmalı ve deprem konusu ciddi şekilde gündeme gelmeli. Birçok sorun içerisinde gelişip büyüme mücadelesi veren özellikle İstanbul ve İzmit bölgesinin arasında? İki arada bir derede? Olan Gebze bölgesi yaşadığı sorun ve sıkıntılardan kurtuldu mu? Sorusuna topyekûn cevap aramalıyız.

Evet, Gebze´nin Düşman İşgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Gebze’nin kurtuluşu sadece Gebze’yi değil Darıca, Çayırova ve Dilovası’nı da kapsamalı. 12 Ekim sadece Gebze’nin değil Gebze’nin içerisinden çıkan ilçelerle birlikte Gebze bölgesinin kurtuluş yıl dönümü olmalı. Bunu artık gerçekleştirmeliyiz. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Gönül istiyor ki Gebze bölgesi bir bütün halinde kurtuluş coşkusunu yaşasın.

Kurtuluş günleri ve milli bayramlar bir anlamda tarihi geçmişi hatırlatarak milli tarih bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gebze´nin kurtuluş etkinliğine halkın desteği sağlanması ile kent kültür bilincinin oluşmasının sağlanacağına da inanıyorum.

GENEL KURMAYDAN GEBZE’NİN KURTULUŞ BELGESİ

Bazı kaynaklara göre Gebze´nin Kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olduğu yanlışlıkla belirtilmişti. 1980´den önce Gebze belediye başkanlığı yapan sayın Sedat Tüze Genel Kurmay Başkanlığına başvurmuş. Askerler tarafından verilen cevapta, Gebze´nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu kesin olarak açıklanmıştı.

Genel kurmayın yaptığı bu açıklamaya dayanılarak Gebze´de kurtuluş günleri yeni kutlanmaya başlanmış. İşgal yıllarında Gebze´de gerek Yunan ve gerekse İngilizler büyük barbarlıklar yapmışlar. Devlet arşivlerindeki çok sayıda tarihi belgede Yunan barbarlığı ortaya çıkartılmakta. Gebze’deki Yunan barbarlığında bir çok şehit verilmişti.

Devlet adamlarından siyasetçiye işadamlarından sade vatandaşa kadar, erkek kadın, bilgili bilgisiz herkes ağzı açıldığında vatan millet nutukları atarız. Vatan için seve seve şehit olmayı göze alan millet olmaktan gurur duyarız. Analar çocuklarının beşiklerini ya şehit ol ya gazi diye sallar, Bu kadar yüksek duyguya sahip olan Türk insanının en kötü ahlaki geçmişini tez unutarak vefasız olmasıdır.

GEBZE DÜŞMAN İŞGALİNDEN HANGİ TARİHTE KURTULDU?

Gerek Mahalli Basında, gerek Ulusal Basında ve gerekse bazı yazarlarımızın eserlerinde Gebze’nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olarak belirtilmiş olduğu bilinmektedir. Ancak, bu tarihin bir yanılgı eseri olduğu, hiç bir gerekçeye dayanmadığı; Genel Kurmay Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi’nin başvuru yazısına verdiği cevaptan anlaşılmış bulunmaktadır. Sözkonusu cevapta; Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu anlaşılmaktadır. Genel Kurmay Başkanlığınca, İstiklal Harbi Arşivi’nden tespit edilerek gönderilen resmi bilgilerle ilgili “Belge”yi ilgililerin dikkatlerine sunuyoruz: