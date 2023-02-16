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Kocaeli Büyükşehir'in ambulansları depremzedelerin hizmetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansları, deprem bölgelerindeki vatandaşlara hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir'in ambulansları depremzedelerin hizmetinde

16 Şubat 2023 Perşembe 12:46

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı hasta nakil ambulansları deprem bölgesinde koordineli şekilde çalışıyor. 15 araç ve 45 personel ile hizmet veren hasta nakil ambulansı birimi, enkazdan çıkarılan yaralıları çevre illerdeki hastanelere ulaştırıyor. Ekipler, depremzedelerin istekleri neticesinde Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde bulunan yakınlarının yanlarına da götürüyor.  
 Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Hatay'ın Defne ilçesine 54 yataklı konteyner sahra hastanesi kurulacak. Kocaeli Büyükşehir ekipleri sahra hastanesinin yapılacağı alanda altyapı çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan temin edilen konteynerler de bölgeye sevk edilmeye başladı. İstanbul’da imal edilen 14  konteyner belli aralıklarla bölgeye sevk edildi. Hatay’ın Defne ilçesine yapılacak 54 yataklı konteyner sahra hastanesi, 6 bin 500 metrekare alana inşa edilecek.  


İHA
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