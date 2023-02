KOCAELİ DEPREM BÖLGESİNDE

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkezi Kocaeli bölgesi deprem bölgesine ilk ulaşan il oldu. Resmî ve özel kuruluşlara deprem bölgesinde kurtarma ekipleri ve yardımları İle depremzedelere hizmet veriyor. Başta Kocaeli valiliği ve Kocaeli Büyükşehir belediyesi olmak üzere bir zamanlar depremzede olan Kocaeli halkıda yardım yapıyor.

KOCAELİ BELEDİYESİ CAN KURTARDI

Enkaz altında yaşam mücadelesi veriyordu, 89 saat sonra kurtarıldı

09 Şubat 2023 Perşembe 22:29

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve A Takımı ekipleri, bir vatandaşı daha sağ salim kurtardı. Kahramanmaraş’ta yıkılan bir binanın enkazında kalan Yusuf isimli vatandaş, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekiplerinin Kahramanmaraş’ta 22, Adıyaman’da 15, Hatay’da 25 olmak üzere 62 vatandaşı enkaz altından kurtardığı öğrenildi.

Depremzedeler Kocaeli de Misafir Edilmeye Başlandı

Kocaeli Vali Vekili Ekrem Çalık, Valiliğimiz koordinasyonunda deprem bölgesi olan Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremzedelerin misafir edileceği yerlerde incelemelerde bulundu.

İlimizde misafir edeceğimiz depremzedelere kişisel temizlik malzemeleri de dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı yerlerdeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Ekrem Çalık yaptığı açıklamalarında; “İlimize gelen depremzede olan misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için Vali Yardımcımız başkanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde başvuru ve kabul merkezi kurduk, bu birim dün sabah itibariyle çalışmalarına başladı. Deprem afetini iyi bilen bir il olarak depremzedelerin yaralarını sarmaya, duyarlı bir şekilde her türlü araç gereç, iş makinası ile ayni yardımları depremin ilk anından itibaren bölgeye göndermeye başladık ve halen yoğun bir şekilde göndermeye devam ediyoruz. İlimize gelecek depremzede vatandaşlarımız için de hazırlıklarımızı yaptık. Şu an itibariyle 2500 kişiye kadar barındırma imkanımız bulunuyor. Yaşadığımız acılar çok ağır. Aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağız. Bu açıdan Kocaeli halkına, sanayicilerimize, emeği geçen tüm kamu görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gözümüz, gönlümüz ve dualarımız orada.” diyen Vali V. Çalık yaptığı açıklamalarının ardından ilimizde misafir edilen aileleri odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, devletimizin her daim yanlarında olduğunu belirtti.

Ayni Yardımlar Deprem Bölgesine Sevk Ediliyor

Bir sonraki ziyaretlerini depremden etkilenen vatandaşlarımıza iletilmek üzere ayni yardımların toplanarak sevkiyatının yapıldığı alana yapan Vali V. Ekrem Çalık, çalışmaları yakından takip ederek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

DEPREM ARŞİVİ

Depremden hemen sonra Gebze gazetesi ve İlim kültür tarih araştırma merkezi olarak depremzedeler için nakit bağışı yapıp kışlık elbise battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 10 koliyi yardım toplama merkezine gönderdikten sonra belgesel arşivler toplayıp gazeteleri arşivliyoruz arşivlerimizin bir bölümünü sizlerlerle paylaşıyoruz.

10 ŞUBAT 2023 DEPREMİN 5. GÜNÜ

BASIL İLAN KURUMUNA KAYITLI GAZETELERİN 1.SAYFALARINDAN DEPREM GERÇEĞİ

Kaynak https://bik.gov.tr/gazeteler/

DEPREMZEDELERE YARDIM ETMEYİ UNUTMAYALIM

ASIRLARIN BÜYÜK FELAKETİ OLARAK ÜLKEMİZ TARİHİNE GEÇEN BÜYÜK DEPREM AFETİ İLE İLGİLİ 7 ŞUBAT 2023 TARİHLİ BASIN İLAN KURUNA KAYITLI GAZETELERİN BİRİNCİ SAYFALARI

Kaynak Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü https://gazete.bik.gov.tr/Uygulamalar/GazeteIlkSayfalar?kapsam=yaygin

