Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi ödül aldı

Savunma sanayiinde üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak hedefiyle Kocaeli Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde, 64 şirketin katılımı ile kurulan Kocaeli Savunma Sanayi

ve Ticaret A.Ş., kısa sürede yakaladığı başarıyı ödülle taçlandırdı. Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi, millileştirme çalışmaları kapsamında ürettiği ve savunma sanayine büyük katkı sağlayacak 'Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi' ile IDEF 2023 Fuarı'nda ödül aldı.

MİLLİLEŞTİRMENİN ALTIN ÇAĞI ÖDÜLÜ

Kocaeli Savunma Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin ürettiği ve ASELSAN'ın geliştirdiği sistemlerde kullanılan 'Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi', ASELSAN tarafından ‘Millileştirmenin Altın Çağı Ödülü'ne layık görüldü. IDEF 2023 Fuarı’nda millileştirme çalışmalarını tamamlayan firmalara yönelik düzenlenen törende ödülü Kocaeli Savunma Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Tahsin Tuğrul, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker’in elinden aldı.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR ÜRÜN

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zeytinoğlu, Türkiye’de üretilmeyen ve yurt dışından ithal edilen meteorolojik ve küresel konumlandırma sensörü olarak anılan cihazı üretmek için ciddi bir Ar-Ge ve mühendislik çalışması yaptıklarının altını çizerek, “Yaptığımız titiz çalışma neticesinde ASELSAN’ın da yönlendirmesi ile ürettiğimiz Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi’nin yurt dışından aldığımız üründen çok daha iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu ürün ultrasonik ölçüm yapan, GPS'i olan, ısı, nem, basınç ve rüzgar gibi dış etkenleri hesaplayarak hedefe yönelik en doğru atışın yapılmasını sağlayan stratejik bir ürün. Savunma sanayine çok değerli ve önemli bir ürün kazandırdığımız için gururluyuz. Ürünü millileştirdiğimiz için bizlere ödül takdim eden ve bu ürünü geliştirmemizde bizlere yol gösteren ASELSAN’a teşekkür ediyorum” dedi. Zeytinoğlu, Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi’nin savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesi noktasında çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.