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KOCAELİ TARİHİNE IŞIK TUTACAK MANAV TÜRKMEN MÜZE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 12 kasım tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

KOCAELİ TARİHİNE IŞIK TUTACAK MANAV TÜRKMEN MÜZE

13 Kasım 2022 Pazar 10:00

 Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz

https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/kocaeli-tarihine-isik-tutacak-manav-turkmen-muze.html

Kocaeli bölgesinin  yüzlerce yıllık tarihi köyleri var. Bu köylere manav köyleri denmekte  Selçuklu ve  Osmanlı döneminde  kurulan köylerin kurucuları manav Türkmenleri , Manavlar’ ın kökeni Türkistan’a dayanmakta toprağına bağlı Türkler anlamına gelmekte. Bu konuda  Gebze gazetesinde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.
https:belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2014/04/29/taskopru-ve-manavlarla-devri-alem/
https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/kocaeli-ta%C5%9Fk%C3%B6pr%C3%BC-%C3%A7avu%C5%9Flu-divan%C4%B1-k%C3%B6y%C3%BCnden-canl%C4%B1-yay%C4%B1nkocaeli-derince-%C3%A7avu%C5%9Flu-k%C3%B6y%C3%BC/3266759886760562/
MANAV TÜRKMEN MÜZESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu  iş birliği ile Kocaeli’ye kazandırılacak olan yerel kültür  manav müzesi saha çalışması kapsamında Platform başkanı Dr. Metin Şentürk başkanlığında bir heyet İlim kültür tarih  ve teknoloji vakfı İKTAV kütüphanemizi ziyaret ederek arşivlerimizi incelediler , kurulacak müze için bilgi belge fotoğraf ve kitap hediye ettik. Kitap ve kültüre gösterdikleri vefa ziyaretlerinden dolayı platform üyelerine teşekkür ederiz.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2431635476991045&id=100004338481610&mibextid=ziJpKh
KOCAELİ YEREL KÜLTÜR PLATFORMU İLE İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE CANLI YAYIN
Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli yerel kültür Platformu Kocaeli manav kültürü müzesi kurmak İçin çalışma başlattı. Kocaeli yerel kültür Platformu başkanı Metin Şentürk , kadın kolları başkanı Melek Portakal Çeliköz , Gebze Taşköprülüler dernek başkanı Ali Osman Kılcan ,  Kocaeli Büyükşehir belediyesi arkeolog Salim Saraç İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktav.com araştırma merkezi Kütüphanemizi ziyaret ederek bilgi aldılar.
Kocaeli yerel kültür platformu  başkanı ve diğer yetkililerle Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı  canlı yayınına katılıp çalışmalarla ilgili  bilgi verdiler.
https://fb.watch/gIXEY7Nv46/
MANCARLI PİDE İKRAMI
Kocaeli’nin Tarihi Pidesi Gebze’de de tanıtılacak.
Kocaeli bölgesinin yöresel lezzetlerinde olan Mancarlı pideler büyük ilgi görüyor. Kocaeli Gebze’ye özgü mancarlı  pide  salonunun sahibi  Sertap Karagöz www.gebzegazetesi.com  ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv canlı yayınında  Mancarlı pide ile ilgili bilgi veriyor.
https://fb.watch/gIYHzmrGYT/
Mancarlı Pide Tarifi
Kocaeli bölgesine özgü Mancarlı pide ile ilgili genel tarif
Gazayağı/Pazı/Ilıştıra 1 kilogram
Soğan 1 adet
Sıvı yağ 1 çay bardağı
Karabiber 1 çay kaşığı
Pul biber 1 çay kaşığı
Tuz 1 çay kaşığı
Çiğce 1 çay bardağı
Hamuru için:
Un 1 kilogram
Maya 1 tane
Tuz 1 yemek kaşığı
Su 1 su bardağı
Öncelikle 1 kilogram un, 1 tane maya, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 su bardağı su, hamur haline gelinceye dek yoğrulur, 1 saat kadar mayalanır. Hazırlanan hamur, küçük bezeler halinde ayrılır ve çok büyük olmayacak şekilde oklavayla açılır. İçlerine mancar, çiğce, soğan, sıvı yağ, karabiber, pul biber ve tuz karışımından hazırlanan iç koyulur. Ağızları kapatıldıktan sonra tepsiye dizilir ve fırına verilir. 45 dk. ile 1 saat arası piştikten sonra servise hazır hale gelir. (Kocaeli Büyükşehir belediyesi )
GEBZE HALK EĞİTİM MÜDÜRÜ  İLE CANLI YAYIN
Gebze’nin başarılı eğitim kurumların dan Halk Eğitim müdürü Mustafa Aydın’ı Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak ziyaret ettik.
Gebze Halk eğitim müdürü  Mustafa Aydın  www.gebzegazetesi.com  ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı  www.devrialem.tv olarak canlı yayında bilgi veriyor.
https://fb.watch/gIXm-yzTKw/



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