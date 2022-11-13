KOCAELİ TARİHİNE IŞIK TUTACAK MANAV TÜRKMEN MÜZE

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/kocaeli-tarihine-isik-tutacak-manav-turkmen-muze.html





Kocaeli bölgesinin yüzlerce yıllık tarihi köyleri var. Bu köylere manav köyleri denmekte Selçuklu ve Osmanlı döneminde kurulan köylerin kurucuları manav Türkmenleri , Manavlar’ ın kökeni Türkistan’a dayanmakta toprağına bağlı Türkler anlamına gelmekte. Bu konuda Gebze gazetesinde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

https:belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2014/04/29/taskopru-ve-manavlarla-devri-alem/

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/kocaeli-ta%C5%9Fk%C3%B6pr%C3%BC-%C3%A7avu%C5%9Flu-divan%C4%B1-k%C3%B6y%C3%BCnden-canl%C4%B1-yay%C4%B1nkocaeli-derince-%C3%A7avu%C5%9Flu-k%C3%B6y%C3%BC/3266759886760562/

MANAV TÜRKMEN MÜZESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliği ile Kocaeli’ye kazandırılacak olan yerel kültür manav müzesi saha çalışması kapsamında Platform başkanı Dr. Metin Şentürk başkanlığında bir heyet İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı İKTAV kütüphanemizi ziyaret ederek arşivlerimizi incelediler , kurulacak müze için bilgi belge fotoğraf ve kitap hediye ettik. Kitap ve kültüre gösterdikleri vefa ziyaretlerinden dolayı platform üyelerine teşekkür ederiz.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2431635476991045&id=100004338481610&mibextid=ziJpKh

KOCAELİ YEREL KÜLTÜR PLATFORMU İLE İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE CANLI YAYIN

Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli yerel kültür Platformu Kocaeli manav kültürü müzesi kurmak İçin çalışma başlattı. Kocaeli yerel kültür Platformu başkanı Metin Şentürk , kadın kolları başkanı Melek Portakal Çeliköz , Gebze Taşköprülüler dernek başkanı Ali Osman Kılcan , Kocaeli Büyükşehir belediyesi arkeolog Salim Saraç İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktav.com araştırma merkezi Kütüphanemizi ziyaret ederek bilgi aldılar.

Kocaeli yerel kültür platformu başkanı ve diğer yetkililerle Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı canlı yayınına katılıp çalışmalarla ilgili bilgi verdiler.

https://fb.watch/gIXEY7Nv46/

MANCARLI PİDE İKRAMI

Kocaeli’nin Tarihi Pidesi Gebze’de de tanıtılacak.

Kocaeli bölgesinin yöresel lezzetlerinde olan Mancarlı pideler büyük ilgi görüyor. Kocaeli Gebze’ye özgü mancarlı pide salonunun sahibi Sertap Karagöz www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv canlı yayınında Mancarlı pide ile ilgili bilgi veriyor.

https://fb.watch/gIYHzmrGYT/

Mancarlı Pide Tarifi

Kocaeli bölgesine özgü Mancarlı pide ile ilgili genel tarif

Gazayağı/Pazı/Ilıştıra 1 kilogram

Soğan 1 adet

Sıvı yağ 1 çay bardağı

Karabiber 1 çay kaşığı

Pul biber 1 çay kaşığı

Tuz 1 çay kaşığı

Çiğce 1 çay bardağı

Hamuru için:

Un 1 kilogram

Maya 1 tane

Tuz 1 yemek kaşığı

Su 1 su bardağı

Öncelikle 1 kilogram un, 1 tane maya, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 su bardağı su, hamur haline gelinceye dek yoğrulur, 1 saat kadar mayalanır. Hazırlanan hamur, küçük bezeler halinde ayrılır ve çok büyük olmayacak şekilde oklavayla açılır. İçlerine mancar, çiğce, soğan, sıvı yağ, karabiber, pul biber ve tuz karışımından hazırlanan iç koyulur. Ağızları kapatıldıktan sonra tepsiye dizilir ve fırına verilir. 45 dk. ile 1 saat arası piştikten sonra servise hazır hale gelir. (Kocaeli Büyükşehir belediyesi )

GEBZE HALK EĞİTİM MÜDÜRÜ İLE CANLI YAYIN

Gebze’nin başarılı eğitim kurumların dan Halk Eğitim müdürü Mustafa Aydın’ı Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak ziyaret ettik.

Gebze Halk eğitim müdürü Mustafa Aydın www.gebzegazetesi.com ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak canlı yayında bilgi veriyor.