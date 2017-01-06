Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması

Peki bugün beklenen çok etkili olacak kar yağışı ile ilgili olarak Kocaeli'de okullar tatil olacak mı? Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Öğrenciler Kocaeli'de kar yağışının beklenmesinin ardından okulların yarın tatil olup olmayacağını haberini merakla beklemeye başladılar.

Kocaeli'nde 3 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili olacak

Öğrenciler Kocaeli'de kar yağışının beklenmesinin ardından okulların yarın tatil olup olmayacağını haberini merakla beklemeye başladılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli bugün günü itibariyle yoğun kar yağışı altına girecek. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak ile yoğun kar yağışlarının etkili olacağını ve önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma, don gibi kuvvetli hava olaylarının yaşanması bekleniyor

KOCAELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli 6 Ocak Cuma (bugün) itibariyle yoğun kar yağışı altına girecek.

KOCAELİ'DE GEÇEN HAFTA OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Kocaeli Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okulları bir gün süreyle tatil etti. Yarın ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Kocaeli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yoğun kar yağışı ile birlikte, düşük sıcaklıkların araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezleri dahil eğitim ve öğretime Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

PAZAR VE PAZARTESİ DE KAR YAĞIŞI

Güneş, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günleri kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkisini devam ettireceğini kaydetti. İsmail Güneş, perşembe günü iç ve batı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte artacak hava sıcaklığının, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede, 8 ila 15 derece azalacağının beklendiğini ifade etti.

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak ile yoğun kar yağışlarının etkili olacağını ve önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma, don gibi kuvvetli hava olaylarının yaşanmasının beklendiğini bildiren Güneş, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ile tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.