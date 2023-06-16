Kocaeli Valiliğinden YKS Açıklaması





17 Haziran 2023 Cumartesi ve 18 Haziran 2023 Pazar günleri yapılacak olan 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı ile ilgili ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon kurulunca alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır.





2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2023 YKS) ilişkin genel bilgiler:





SINAV ADI SINAV TARİH VE SAATİ SINAV SÜRESİ 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi 17 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 10.15 165 dk. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testi 18 Haziran 2023 Pazar Saat: 10.15 180 dk. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yabancı Dil Testi 18 Haziran 2023 Pazar Saat: 15.45 120 dk.



BAŞVURAN ADAY SAYISI BİNA SAYISI

TYT AYT YDT TYT AYT YDT İZMİT-BAŞİSKELE- KARTEPE-DERİNCE 27653 18804 2385 99 69 11 KARAMÜRSEL 2382 1660 155 12 8 2 GEBZE-DARICA-ÇAYIROVA 33061 22043 2014 94 66 9 GÖLCÜK 7275 4958 628 27 18 3 KÖRFEZ 8073 5302 531 26 19 3 TOPLAM 78444 52767 5713 258 180 28





Adayların sınavın yapılacağı binalara girebilmeleri için yanlarında; aday şifreleri ile internetten kendilerinin edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve T.C. Nüfus Cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (veya süresi geçerli pasaport/ K.K.T.C Kimlik Belgesi/ Pembe-Mavi Kart/ Geçici Kimlik Belgesi (Fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu)/ T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi veya Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi/ T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Suriye Uyruklular için) / T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen Uzun Dönem İkamet İzni Belgesi/İnsani İkamet İzni Belgesi (Çin Halk Cumhuriyeti Uyruklu Uygur Türkleri için)) bulundurmaları gerekmektedir. T.C. Nüfus Cüzdanında, T.C. Kimlik Numarası ile fotoğraf bulunmalı ve fotoğrafın üzerinde soğuk damga basılı olmalıdır. T.C. Nüfus Cüzdanı elle veya daktilo ile sonradan doldurulmuş olmamalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınava girmek için gerekli belgeler yanında olmayan adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır . T.C. Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve süresi geçerli pasaport dışındaki kimlik bilgilerinin bulunduğu belgeler (sürücü belgesi, öğretim elemanı, öğretmen, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez. Tüm görevliler (hizmetliler dâhil) ile adayları elle ve/veya aynı zamanda ÖSYM tarafından temin edilen ses modu açık olan el dedektörü ile üst kontrollerini/aramalarını titizlikle yaparak sınav binasına alınacak;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçlarla

binaya kesinlikle alınmayacaktır.

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.





Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olan adaylar, sınavın başvuru kılavuzunda belirtilen süreler içinde sağlık kurulu raporunu ÖSYM Başkanlığına vermiş ve raporu ÖSYM Başkanlığınca kabul edilmiş ise Sınava Giriş belgelerinde yazılı ilaç, gıda ve cihazlarla engelli binalarında ya da YSYM binalarında sınava girebileceklerdir.





Kaza, hastalık, tedavi vb. nedeniyle geçici sağlık sorunu olan adaylardan işaretleyici yardımı isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar; sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydı ile ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.





Adaylar ve sınav görevlileri kağıt para ve metal para ile sınav binasına girebileceklerdir. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri, yüz siperlikleri, eldivenleri ve yanlarında getirecekleri el dezenfektanı ile de sınav binasına (elle ve/veya el dedektörü ile aranarak) alınacaktır. Maske takma zorunluluğu kaldırılmış olup isteyen aday ve görevliler, maskeleri çıkartılıp kimlik kontrolü yapıldıktan sonra maskeleri ile sınav binasına girebileceklerdir. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Adaylar, sınav başlama saatinden 1 saat 15 dakika önce TYT-AYT oturumları için saat 09.00’da, YDT oturumu için saat 14.30’da sınav binalarına alınmaya başlanacaktır. Sınav binası giriş kapıları TYT-AYT oturumları için saat 10.00 bitiminde, YDT oturumu için saat 15.30 bitiminde kapatılacak ve daha sonra gelen aday her ne sebeple olursa olsun sınav binasına alınmayacaktır. Belirtilen süre içinde sınav binasına gelmiş ancak yığılmadan dolayı sırada bekleyen, henüz güvenlik kontrolünden geçmemiş adaylar var ise bu adayları güvenlik kontrolü için bina içine alınacak ve bina kapısı kapatılacaktır. 17 Haziran 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 ve 18 Haziran 2023 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında Nüfus Cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için aşağıda adresi verilen İzmit / Başiskele / Derince / Gebze / Gölcük / Karamürsel / Kartepe / Körfez / Darıca / Çayırova ve Kandıra İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak olup, Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı olmayan / kaybeden adaylar, “2023 YKS Sınav Giriş Belgesi” ve güncel bir fotoğrafı ile bu ilçe nüfus müdürlüğüne başvurduğunda “Geçici Kimlik Belgesi” alabilecektir.

































İLÇE ADRESİ TELEFON İZMİT İzmit Kaymakamlığı Yenişehir Mahallesi Ova Sokak No:38 PK:41050 İzmit/KOCAELİ 0262 321 53 26 DERİNCE Yavuz Sultan Mahallesi Cumhuriyet Cd.No:23 PK:41900 Derince/KOCAELİ 0262 239 44 00 BAŞİSKELE Barbaros mah. Atatürk cd. NO: 23 Başiskele/KOCAELİ 0262 343 40 19 GEBZE Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi No:94 41400 GEBZE/KOCAELİ 0262 646 46 00 GÖLCÜK Merkez Mahallesi Donanma Caddesi NO:65 GÖLCÜK/KOCAELİ 0262 414 40 49 KARAMÜRSEL Kayacık mah. Bilim sk. NO:8 Karamürsel / KOCAELİ 0262 452 13 05 KARTEPE Fatih Sultan Mehmet Mah.Kartepe Kent Meydanı Sokak No:1 PK:41100 Kartepe/KOCAELİ 0262 371 19 55 KÖRFEZ Hacı Osman Mahallesi Hızır Reis Caddesi No:132/A PK:41800 KÖRFEZ/KOCAELİ 0262 528 79 72 DARICA Fevzi Çakmak mah. Aliye sk. No:14/A DARICA / KOCAELİ 0262 745 80 86 ÇAYIROVA Şekerpınar mah. Süleyman Demirel cd. NO:17 ÇAYIROVA / KOCAELİ 0262 658 19 06 KANDIRA Çarşı mah. İzmit cd. No:4 KANDIRA / KOCAELİ 0262 551 48 86





Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından her bir aday için temin edilecektir. Hiçbir aday salon tutanağında belirtilen süre dolmadan binadan çıkamaz. Bu konuda BSS ile Bina Güvenlik görevlileri gerekli önlemleri alır. Bu süre dolmadan binadan çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınav süresinin salon tutanağında belirtilen zamandan önce salondan çıkmak zorunda olan adaylar salona tekrar geri alınmaz (engelli salonları hariç). Salondan çıkan aday, bir salon görevlisi tarafından Bina Sınav Sorumlusu odasına götürülür ve izin verilen çıkış süresine kadar orada bekletilir.





Sınavın güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; sınav yapılacak binaların yakınında kurulacak pazarlarda ilgili belediyeler tarafından gürültünün ve sesli satışın önlenmesi ve pazar girişlerine gürültü yapılmaması ve sessiz olunması hususunda afiş ve tabelaların asılması sağlanacaktır. Araçların klakson çalmalarına, araç konvoyları oluşturulmasına ve inşaat-yol çalışması yapılmasına izin verilmeyecek ve bu konuda ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Tüm adaylara başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulu