Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü Mesajı

Yavuz, mesajında, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenen, hayatın her anında varlıklarıyla güç veren, iyiliğin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babaların, Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Babalığın, yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Karşılıksız sevginin, fedakarlığın en güzel örneklerini veren babalarımız, sonsuz bir sevgi ve gayretle bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz ve hayat zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.



Vali Yavuz, baba sevgisinin, sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: