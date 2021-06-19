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Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü Mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü Mesajı

19 Haziran 2021 Cumartesi 18:12

Yavuz, mesajında, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenen, hayatın her anında varlıklarıyla güç veren, iyiliğin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babaların, Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Babalığın, yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Karşılıksız sevginin, fedakarlığın en güzel örneklerini veren babalarımız, sonsuz bir sevgi ve gayretle bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz ve hayat zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, baba sevgisinin, sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Bu anlamlı günde, evlat acısıyla yürekleri dağlanmış şehit babalarımızın acılarını paylaşıyor, Allah'tan sabır diliyor, şehitlerimizden bizlere emanet kalan ve bugünü buruk karşılayan yavrularımızı da sevgi, şefkat ve muhabbetle kucaklıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle fedakarlığın ve merhametin simgesi, evlatlarının kahramanı, kocaman yürekli tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyor, ebediyete irtihal etmiş babalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." 

AA
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