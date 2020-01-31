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Kocaeli ve Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli ve Diyarbakır'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

31 Ocak 2020 Cuma 15:52

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren göçmenlere yardım edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Kocaeli ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu sırada şüphelilerden biri, "Beyler güzel bir poz alın da bari yakışıklı çıkalım, çirkin çıkmayalım." ifadesini kullandı.

Şüphelilerin, sınır bölgelerinden İstanbul'a götürmek üzere anlaştıkları göçmenleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıraktıkları öğrenildi.






AA
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