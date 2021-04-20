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Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla öldürdükleri öne sürülen sanık ile kız arkadaşına müebbet hapis istemi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan sanık ile kız arkadaşı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla öldürdükleri öne sürülen sanık ile kız arkadaşına müebbet hapis istemi

20 Nisan 2021 Salı 09:43

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in (54) 17 Aralık 2020'de evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu sanıklar Bahadır A. ile kız arkadaşı Sultan A. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Bahadır A'nın kız arkadaşıyla maktulün evine gittiği ve birlikte alkol aldıkları bildirildi.

Sanıkların ifadesine göre, Memiş'in Sultan A'yı elle taciz etmesi üzerine Bahadır A. ile aralarında tartışma yaşandığı ve maktulün karın bölgesinden bıçaklandığı belirtilen iddianamede, sanıkların daha sonra bıçağı sobaya attıkları kaydedildi.

İddianamede, Sultan A'nın 112 Acil Servis'i aradığı fakat görevlileri yanıltarak "Çocuklar aramış." dediği ifade edildi.

Bahadır A'nın ifadesinde bıçağı sobaya atıp maktulün cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldıklarını söylediği aktarılan iddianamede, iki sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in 17 Aralık 2020'de evinde kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bahadır A. (25) ile kız arkadaşı Sultan A. (23) nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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