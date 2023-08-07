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Kocaeli'de Büyük Patlama: 10 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silosunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Büyük Patlama: 10 yaralı

07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:06



Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silosunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın sesi Gölcük, Körfez ve Karamürsel'den de duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.








İHA
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