Kocaeli'de Kaçak Göçmenlerle Mücadele!

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında geçen ay devriye, aramalar ile teknik takiple Gebze, Dilovası, Körfez, Gölcük, Kartepe, İzmit ve Kandıra ilçelerinde 16 olaya müdahale edildiği belirtildi.

Çalışmalarda yasa dışı bulunan ve izinsiz çalışan 23 Afganistan, 6 Özbekistan, 1 Türkmenistan, 6 Suriye, 6 Pakistan, 3 Çeçenistan ve 32 Çin uyruklu kişinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, adli ve idari işlemlerin ardından yabancı uyruklu ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerince yıl boyu bir çok olaya müdahale edilmiş, bu olaylarda çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğu çeşitli uyruklarda 350 göçmene işlem uygulanmış, sağlık gibi temel gereksinimleri giderilerek güven içerisinde ülkelerine dönüşleri sağlanmıştır. Ayrıca koruma, sevk ve nakillerini jandarmanın yaptığı Geri Gönderme Merkezi'nden geçen yıl 3 bin 121 yabancının il dışına sevki gerçekleştirilmiş, düzensiz göçün yönetiminde etkin rol oynanmıştır."