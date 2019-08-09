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Kocaeli'de kafeteryada patlama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün kafeteryada meydana gelen patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de kafeteryada patlama

09 Ağustos 2019 Cuma 09:27

Sapanca Gölü kenarındaki kafeteryada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan G.S, M.F.S, M.C.T. ve M.C'nin işlemleri tamamlandı. 
Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.C. savcılıkça salıverildi, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün Sapanca Gölü kenarındaki kafeteryanın sahibiyle tartışan iki kişi, iş yerinde el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmiş, patlama nedeniyle masa ve sandalyelerde hasar oluşmuştu. Sesten etkilenen bir kişi, hastaneye kaldırılmıştı. 

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, patlamanın terör bağlantılı olmadığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgileniyor." açıklamasında bulunmuştu.

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