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Kocaeli'de kendisini darbeden arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanık müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisini darbeden arkadaşını tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli'de kendisini darbeden arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanık müebbet hapis istemiyle yargılanacak

27 Nisan 2021 Salı 12:29

Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisindeki ormanlık alanda 1 Ağustos 2020'de çıkan kavga sonucu tabancayla yaralanan Ramazan Gögerçin'in (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu sanık S.N.T. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ramazan Gögerçin'in, arkadaşları S.N.T. ve E.D'nin uyurken evlerine gelmesine sinirlendiği belirtildi.

İddianamede, uyandıktan bir süre sonra eşi ile ormanlık alanda alkol alan 2 arkadaşının yanına giden Gögerçin'in burada havaya ateş açtığı, S.N.T'yi ruhsatsız tabancayla darbederek yere düşürdüğü anlatıldı. İddianamede, Gögerçin'in tabancayla sol elinden yaraladığı S.N.T'nin de aynı silahla Gögerçin'i 2 el ateş ederek boyun ve karın bölgesinden öldürücü nitelikte yaraladığı bildirildi.

İddianamede, alınan ifadeler, kriminal ve olay yeri raporları, tutanaklar, doktor raporları ve otopsi tutanağından S.N.T'nin Gögerçin'i kasten öldürdüğünün anlaşıldığı ifade edilerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

- Olay

Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisinde ormanlık alanda 1 Ağustos 2020'de çıkan olay sonucu Ramazan Gögerçin hayatını kaybetmiş, S.N.T. yaralanmıştı.

Gözaltına alınan Ramazan Gögerçin'in eşi Özge Gögerçin salıverilmiş, S.N.T. tutuklanmış, E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



AA
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