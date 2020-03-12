Kocaeli'de koronavirüs önlemleri Kocaeli'de halk sağlığını korumak amacıyla koronavirüse karşı önleyici tedbirler alındığı bildirildi. Yaklaşık 10 milyon metrekarelik alanı dezenfekte edecek malzeme depolandı. 23 Nisan Çocuk Şenliğine yabancı ülkelerden çocukların katılımı iptal edildi

12 Mart 2020 Perşembe 10:25

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığının açıklamaları sonucu dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün henüz Türkiye'de yayılımının olmadığına değindi.



Büyükakın, halk sağlığını korumak amacıyla virüse karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince alınan önleyici tedbirleri şöyle sıraladı:



"1-Dezenfektasyon işlemiyle ilgili tüm önleyici malzemeler kurumumuz tarafından tedarik edilmiştir. Yaklaşık 10 milyon m2’lik alanı dezenfekte edecek malzeme depolanmıştır.



2- Büyükşehir’e bağlı tramvay ve otobüslerimizde dezenfekte işlemleri düzenli olarak devam etmektedir. Özel halk otobüslerinde de dezenfekte işlemi başlatılmıştır.



3-Halkımızın yoğun olarak kullandığı hizmet binalarımız, otobüs durakları ve terminal gibi alanlarda gerekli tedbirler alınmıştır.



4-Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde okullarımız ve ibadethanelerde de gerekli dezenfekte işlemleri yapılacaktır.



5-İlimiz dahilinde dezenfekte malzemesiyle ilgili fahiş fiyat uygulaması ve stoklama yapmak isteyenlere karşı Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte zabıta personelimiz düzenli denetlemeler yapmaktadır.



6- Sağlık Bakanlığı’mızca virüsün çocuk, engelli ve yaşlılarda etki alanının daha yüksek olduğunun ifade edilmesi üzerine daha önceden yapılması planlanan aşağıdaki etkinlikler iptal edilmiştir;



a) Her yıl 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Kocaeli’nde 41 ülkeden 1.000 çocuğumuzu misafir ediyorduk. Bu yıl şenliğimize yabancı ülkelerden çocukların katılımı iptal edilmiştir,



b) Bu kapsamda il dışı gezi programları iptal edilmiştir.



7-Kocaeli Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışmalarımız devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

