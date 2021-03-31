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Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle ölen çift anısına hayır kampanyası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından hayatını kaybeden çiftin anısına sevenleri tarafından hayır kampanyası düzenlendi.

Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle ölen çift anısına hayır kampanyası

31 Mart 2021 Çarşamba 21:48

Eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek, uzun yıllar birlikte siyaset yaptıkları ve çevresinde çok sevilen iş insanı Mehmet ile eşi Nevin İpşiroğlu'nun geçen yılın son günlerinde Kovid-19 nedeniyle bir hafta arayla yaşamını yitirdiğini söyledi.
Dostları olarak İpşiroğlu'nun anısına çocukları ve ihtiyaç sahiplerini sevindirecek bir hayır kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Civelek, şöyle konuştu:
"Mehmet ağabey bizim için öyle yeri dolmaz bir dost ve yol arkadaşımızdı. Eşi Nevin Hanım'ı çok severdi. Eşini hayatta tutmak için yaklaşık 10 yıl önce bir böbreğini kendisine vermişti. Koronavirüse yakalandıklarında da 'Allah bize birbirimizin acısını göstermesin.' diye dua ederlerdi. Biz elbette ki bilemeyiz ama duaları kabul olmuş olacak ki bu dünyadan ebedi aleme birlikte göç ettiler."
Civelek, onları unutmanın mümkün olmadığını dile getirerek, "Bu nedenle yakın arkadaşları olarak ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımında bulunup Mehmet ağabey ve eşi Nevin Hanım için hayır dualarını almak istedik." dedi. 
Kampanya kapsamında çocuklar için bazı hediyeler hazırladıklarını belirten Civelek, "Özel bir davet ya da duyuru yapmadık ama Mehmet ağabeyin ne kadar çok sevildiğini bu organizasyon sırasında bir kez daha gördük. Duyan herkesin çorbada tuzumuz olsun misali kampanyaya desteği bizleri duygulandırdı." ifadesini kullandı.
Mahmut Civelek, bu vesileyle salgına karşı bir farkındalık oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.






AA
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