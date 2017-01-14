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Kocaeli'de seyir halindeki midibüs yandı!

Kocaeli'de hareket halindeyken yanan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs yandı!

14 Ocak 2017 Cumartesi 13:33

Yahyakaptan-Plaj Yolu hattında çalışan yolcu midibüsünün sürücüsü Mustafa Mete, arızalanması üzerine aracı Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi Yenituran mevkisinde durdurdu. Sürücü, 6 yolcuyu araçtan indirdi.

Motor bölümündeki dumanı fark eden sürücü, söndürme tüpüyle müdahale edip durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, midibüsün ön tarafını sardı. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce söndürüldü. 



Yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi. 


KOCAELİ (AA)
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