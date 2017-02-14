KOCAELİ'de VURULDU AĞZINI BIÇAK AÇMADI!
Polise bilgi vermedi.
İstanbul'dan geldi ve Kocaelide silahlı saldırıya uğradı. Polise bilgi vermemekte ısrar etti,
Alınan bilgiye göre Derince Çenedağ mahallesi istiklal caddesi istikametinde bir kişinin yaralandığını duyan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine hemen intikal eden sağlık ekipleri yaralıya müdehale edip Derince Eğitim Araştırmasına kaldırdı. Hastaneye kaldırılan T.A'nın ciddi sağlık problemi olmadığı öğrenildi.Yaralı şahsın ağabeyi de İstanbul'dan hastaneye gelerek kardeşi hakkında bilgi aldı.
Olayın ardından polis ifade için yaralının yanına gitti fakat hiç bir bilgi alamadı. Vurulan T.A'nın istanbulda ikamet ettiği öğrenildi. Polis ekplerinin zanlıyı bulmaya yönelik incelemeleri de hala sürüyor.
Alınan bilgiye göre Derince Çenedağ mahallesi istiklal caddesi istikametinde bir kişinin yaralandığını duyan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine hemen intikal eden sağlık ekipleri yaralıya müdehale edip Derince Eğitim Araştırmasına kaldırdı. Hastaneye kaldırılan T.A'nın ciddi sağlık problemi olmadığı öğrenildi.Yaralı şahsın ağabeyi de İstanbul'dan hastaneye gelerek kardeşi hakkında bilgi aldı.
Olayın ardından polis ifade için yaralının yanına gitti fakat hiç bir bilgi alamadı. Vurulan T.A'nın istanbulda ikamet ettiği öğrenildi. Polis ekplerinin zanlıyı bulmaya yönelik incelemeleri de hala sürüyor.