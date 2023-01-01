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Kocaeli'de yeni yılla birlikte kazalar peş peşe geldi: Motosiklet sürücüsü böyle savruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeni yılla birlikte aynı caddede kazalar peş peşe geldi. Hafif ticari araçla motosiklet sürücüsünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı, bir kişi yaralandı.

Kocaeli'de yeni yılla birlikte kazalar peş peşe geldi: Motosiklet sürücüsü böyle savruldu

01 Ocak 2023 Pazar 10:11

                       
  Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında ikinci kaza gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Başar yönetimindeki 45 AER 519 plakalı hafif ticari araç, Ferhat E. yönetimindeki 34 DAU 266 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma savrulurken motosiklet ise aracın altında kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Acı içinde kıvranan motosikletli ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
İHA                 
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