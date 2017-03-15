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Kocaeli'deki cinayet davasında karar

Karamürsel'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı - Karamürsel ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 25 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'deki cinayet davasında karar

15 Mart 2017 Çarşamba 16:34


Kocaeli  Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Coşkun ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Coşkun, önceki savunmalarını tekrar ederek, olaydan pişman olduğunu kaydetti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürme suçundan 25 yıl, ruhsatsız tabanca taşımaktan 10 ay hapis cezası ile 500 lira adli para cezası kesilmesine hükmetti.

- Olay
Karamürsel’in Ereğli Mahallesi Postane Sokak üzerinde 12 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen olayda sokakta karşılaşarak tartıştığı husumetlisi 39 yaşındaki Ahmet C.’nin silahından çıkan 7 kurşunla yaralanan 24 yaşındaki Asil Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Asil Aktaş’ı 7 kurşunla vuran ve olay yerinden kaçan ardından da karakola giderek teslim olan Ahmet C.’nin tutuklanmasının ardından mahkeme süreci başlamıştı.
KOCAELİ (AA)
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