Kocaeli'deki Cinayette Zanlı Yakalandı!

Kayınvalidesi ve baldızını öldürdüğü iddiasıyla aranan ve Adana'da polise teslim olan uzman erbaş A.D, Kocaeli'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kartepe ilçesinde 5 gün önce, ayrılmak üzere olduğu eşiyle görüşmeye gittiği sırada çıkan tartışmada kayınvalidesi Nurhan Yaktı ile kızı Aysun Bozcan'ı tabancayla öldürdüğü, baldızının kızını yaraladığı iddiasıyla aranan ve Adana'nın Kozan ilçesinde polise teslim olan A.D'nin buradaki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra polis ekiplerince Adana'dan teslim alınan zanlı A.D, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Zanlının, gerekli işlemlerin ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ayrılmak üzere olduğu eşi A.D'nin Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki annesi Nurhan Yaktı'nın evine 16 Ocak'ta giden uzman erbaş A.D, çıkan tartışmada silahla baldızı ve kayınvalidesini öldürmüş, baldızının kızı F.N.B'yi de yaralamıştı.

KOCAELİ (AA)