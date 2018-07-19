banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'deki Trafik Kazası

Kocaeli'nde 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü Ö.Y, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kocaeli'deki Trafik Kazası

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:28

banner346

İzmit'te meydana gelen ölümlü trafik kazasına karışan sürücülerden Ö.Y, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 

D-605 Karayolu Tekke köyü mevkisinde 4 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kazaya karışan 34 FE 3074 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.Y'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Kazada, 270 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilen Ö.Y, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan sürücü, daha sonra "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Ö.Y'nin, jandarmadaki ifadesinde, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay

İzmit ilçesi D-605 Karayolu Tekke köyü mevkisinde, 8 Temmuz'da Ö.Y'nin kullandığı 34 FE 3074 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil çarpışmış, daha sonra Eray Erecek'in kullandığı 34 FZ 2212 plakalı otomobil ile Hasan Gıdık yönetimindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kazaya karışmıştı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan, sürücülerin de aralarında bulunduğu 16 yaralıdan Ertuğrul Hamza'nın (2) babası Erkan Doğru (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ertuğrul Hamza da kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, büyük babaannesi Remziye Doğru (84) ise Seka Devlet Hastanesi'nde bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTrafikKazaCenazeİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne Ziyaret TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne Ziyaret
Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Özel Öğrenciler Gez Gör ile Mutlu Oldu Özel Öğrenciler Gez Gör ile Mutlu Oldu
Otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor Otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor
Harun Kolçak'ı Bir Tek O Hatırladı Harun Kolçak'ı Bir Tek O Hatırladı
Çocuklar, Ege ile Gaga’nın Maceralarına Ortak Oldu Çocuklar, Ege ile Gaga’nın Maceralarına Ortak...
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne...
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kocaeli Bilim Merkezi’nin ziyaret ederek düzenekleri ve atölye...

Haberi Oku