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Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

Barajın deşarj kapakları yağış beklendiği için açıldı

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

04 Nisan 2021 Pazar 21:56

 Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 98 seviyesine çıktı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, baraj kapaklarının su seviyesinin tam kapasiteye ulaşması nedeniyle açıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Barajda su miktarı 50 milyon metreküp, yani yüzde 98 seviyesini buldu. Anlık su girişi karların erimeye başlamasıyla saniyede 20 metreküpe ulaştı. Bu gece ve yarın için beklenen yoğun yağmur nedeniyle taşkın riskine karşı baraj deşarj kapakları saat 13.00 gibi açıldı." ifadelerine yer verildi.







AA
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