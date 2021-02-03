Kocaeli'nin Vikipedi'de yer almayan tarihi değerleri için çalışma başlatıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi'nin başlattığı Vikipedi Projesi ile kent tarihi, kültürü ve turistik değerlerinin geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye (WMTR) ile ortak yürütülen ve belediyeler arasında hayata geçirilen ilk çalışma özelliği taşıyan proje kapsamında, Kocaeli'nin Vikipedi'de hiç bahsedilmemiş ya da mevcut maddelerde eksik bilgileri içeren turistik yerleri tespit ediliyor.

Fotoğraf ve bilgi desteğiyle gönüllü vikipedist tarafından seçkin içerik haline getirilen "İzmit Saat Kulesi" maddesi, geçen ay 1 hafta boyunca Türkçe Vikipedi'nin ana sayfasında yer aldı.

Proje sayesinde, kentin önemli bir değeri olan İzmit Saat Kulesi bilgileri daha görünür hale geldi.

Günlük ortalama 85 bin tekil kullanıcının ziyaret ettiği sayfada, İzmit Saat Kulesi tarihini bu hafta içerisinde 10 binlerce kişi okudu.

Projenin gelişme aşamasında ise Vikipedi'de oluşturulan tüm maddelerin daha kapsamlı hale getirilerek en az 4 dile çevrilmesi planlanıyor.

Bunun yanında bilgiye erişim kolaylığı sağlamak amacıyla dezavantajlı kitleler için özel çalışma gerçekleştirilecek.

Proje, Vikipedi'nin dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri arasında 5. sırada yer alması dolayısıyla kentin geniş kitlelere tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.