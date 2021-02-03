GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'nin Vikipedi'de yer almayan tarihi değerleri için çalışma başlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Vikipedi'de hiç bahsedilmemiş ya da mevcut maddelerde eksik bilgileri içeren tarihi ve turistik yerleri tespit ediyor.

Kocaeli'nin Vikipedi'de yer almayan tarihi değerleri için çalışma başlatıldı

03 Şubat 2021 Çarşamba 13:56

 Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi'nin başlattığı Vikipedi Projesi ile kent tarihi, kültürü ve turistik değerlerinin geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye (WMTR) ile ortak yürütülen ve belediyeler arasında hayata geçirilen ilk çalışma özelliği taşıyan proje kapsamında, Kocaeli'nin Vikipedi'de hiç bahsedilmemiş ya da mevcut maddelerde eksik bilgileri içeren turistik yerleri tespit ediliyor.

Fotoğraf ve bilgi desteğiyle gönüllü vikipedist tarafından seçkin içerik haline getirilen "İzmit Saat Kulesi" maddesi, geçen ay 1 hafta boyunca Türkçe Vikipedi'nin ana sayfasında yer aldı.

Proje sayesinde, kentin önemli bir değeri olan İzmit Saat Kulesi bilgileri daha görünür hale geldi.

Günlük ortalama 85 bin tekil kullanıcının ziyaret ettiği sayfada, İzmit Saat Kulesi tarihini bu hafta içerisinde 10 binlerce kişi okudu.

Projenin gelişme aşamasında ise Vikipedi'de oluşturulan tüm maddelerin daha kapsamlı hale getirilerek en az 4 dile çevrilmesi planlanıyor.

Bunun yanında bilgiye erişim kolaylığı sağlamak amacıyla dezavantajlı kitleler için özel çalışma gerçekleştirilecek.

Proje, Vikipedi'nin dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri arasında 5. sırada yer alması dolayısıyla kentin geniş kitlelere tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliWikipediaKocaeli Turistlik Yerler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir, Mecliste Tablet Müjdesini Verdi! Başkan Şayir, Mecliste Tablet Müjdesini Verdi!
Gebze’de Şubat Meclisi Yapıldı Gebze’de Şubat Meclisi Yapıldı
KO-MEK’te Yüz Yüze Eğitim Başlıyor KO-MEK’te Yüz Yüze Eğitim Başlıyor
Körfez Belediyesi ve Hereke’nin Kocaeli İçin Önemi Körfez Belediyesi ve Hereke’nin Kocaeli İçin...
Dilovası Osmangazi Köprüsünün Canlı Şahidi Olmak Dilovası Osmangazi Köprüsünün Canlı Şahidi...
Yeni Akif’ler Yetiştirebiliyor Muyuz? Yeni Akif’ler Yetiştirebiliyor Muyuz?
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Şayir, Mecliste Tablet Müjdesini Verdi!
Dilovası Belediyesi Şubat ayı meclisi önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında...

Haberi Oku