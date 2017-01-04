Kocaeli'ye kar geri dönüyor

Kentimizde birkaç gün boyunca etkili olan kar yağışı, yeniden geri dönüyor. Meteoroloji verilerine göre Cuma günü 10 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık, hafta sonu -8 dereceye kadar düşecek. Kar yağışı kentimizde Cumartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Sağanak kar yağışının önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Kentimizde birkaç gün boyunca etkili olan kar yağışı, yeniden geri dönüyor. Meteoroloji verilerine göre Cuma günü 10 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık, hafta sonu -8 dereceye kadar düşecek. Kar yağışı kentimizde Cumartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Sağanak kar yağışının önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.