Kocaeli'ye kar geri dönüyor

Kentimizde birkaç gün boyunca etkili olan kar yağışı, yeniden geri dönüyor. Meteoroloji verilerine göre Cuma günü 10 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık, hafta sonu -8 dereceye kadar düşecek. Kar yağışı kentimizde Cumartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Sağanak kar yağışının önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.