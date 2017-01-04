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Kocaeli'ye kar geri dönüyor

Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye sağanak kar yağışı geliyor

Kocaeli'ye kar geri dönüyor

04 Ocak 2017 Çarşamba 22:40

 

Kentimizde birkaç gün boyunca etkili olan kar yağışı, yeniden geri dönüyor. Meteoroloji verilerine göre Cuma günü 10 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık, hafta sonu -8 dereceye kadar düşecek. Kar yağışı kentimizde Cumartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Sağanak kar yağışının önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.


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Kocaeliye Kar Geri Dönüyor
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