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KOCAMAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

KOCAMAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

09 Ocak 2023 Pazartesi 13:07


Kocaman mesajında;


Gazetecilik bilgi, birikim ve yeteneğin bir arada sergilendiği kutsal mesleklerin başında gelmektedir. Gelişen ve değişen dünyanın en büyük ihtiyaçlarından olan iletişim, haberleşme ve toplumsal duyarlılığı yansıtan gerçeklerin, gazetecilerin ellerinden geçerek topluma aktarılmaktadır. 


Kamu yararına yönelik hizmetlerini gerçekleştiren basın mensuplarımız, yerelden genele sosyal, kültürel, ekonomik gelişime katkı sağlamak suretiyle ülkemizin ve ilçemizin büyümesine ve kalkınmasına doğrudan katkı sunmaktadırlar. Toplumun gözü kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın haber alma hakları adına fedakarca çalışan basın mensuplarımız aynı zamanda demokrasimizin ve ifade hürriyetinin vazgeçilmez bir unsurudur. 


Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin sesi olan kıymetli gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, mutlu başarılı bir meslek hayatı dilerim."

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