KOCAMAN KARTEPE’NİN YALNIZ BÜYÜKLERİNİ UNUTMADI

Tüm yurtta uygulanan tam kapanma sürecinde idrak edilen Ramazan Bayramı’nda Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde Kartepeli büyüklerini unutmadı. Salgın tedbirlerine uygun olarak gerçekleşen ziyaretlerde Belediye Başkanı Kocaman, büyüklerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

KUDÜS İÇİN DUAYA DAVET