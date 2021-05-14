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KOCAMAN KARTEPE’NİN YALNIZ BÜYÜKLERİNİ UNUTMADI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, tam kapanma sürecinde idrak edilen Ramazan Bayramı’nda Kartepe’nin yalnız büyüklerini unutmadı. Başkan Kocaman evlerinde ziyaret ettiği büyüklerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

KOCAMAN KARTEPE'NİN YALNIZ BÜYÜKLERİNİ UNUTMADI

14 Mayıs 2021 Cuma 16:28

Tüm yurtta uygulanan tam kapanma sürecinde idrak edilen Ramazan Bayramı’nda Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde Kartepeli büyüklerini unutmadı. Salgın tedbirlerine uygun olarak gerçekleşen ziyaretlerde Belediye Başkanı Kocaman, büyüklerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.   

 

KUDÜS İÇİN DUAYA DAVET

Kısa süreli gerçekleşen ziyarette Başkan Kocaman, yalnız yaşayan büyüklerinin halini, hatırını sorarken, sevgi dolu sohbetiyle gönül köprüleri de kurdu. Kocaman devamında Alo Evlat Sağlık Kulübünün bayram ziyaretlerine eşlik etti. Kartepeli büyüklerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Sevdiklerimizden uzak ve Kudüs’deki Müslüman kardeşlerimizin yüreğimizi yakan acısıyla buruk bir şekilde geçirdiğimiz bu yılki Ramazan Bayramı'mızda değerli büyüklerimizi ziyaret ederek onları yalnız bırakmadık ve hayır dualarını aldık, Kudüs için duaya davet ettik. Allah büyüklerimizi ve onların dualarını başımızdan eksik etmesin. Rabbim Kudüs’teki zulmü gerçekleştirenleri, destek olanları kahru perişan eylesin inşallah..” açıklamasında bulundu.




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