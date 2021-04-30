Komeksepeti.com da Yüzde 50’ye Varan İndirim Var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini satışa sunduğu KO-MEK Sepeti, Anneler Günü’ne özel indirimlerle sizleri bekliyor. Komeksepeti.com adresinde yer alan binlerce seçili üründe uygulanan yüzde 50’ye varan indirimlerle birçok fırsatlar sunuldu.

BİNLERCE ÜRÜN SİZLERİ BEKLİYOR

Birbirinden güzel eşsiz ürünlerde uygulanacak olan indirimler Mayıs ayı boyunca devam edecek. El emeği göz nuru ile işlenen takı tasarımları, aksesuar ile ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra birçok farklı üründe indirimler uygulanıyorç

ANNELER SEVİNECEK

Komeksepeti.com adresinden aldığınız el emeği göz nuru bu eşsiz eserlerle hem annenizi sevindirirken bir taraftan da o ürünleri ilmek ilmek sabırla işleyen bir anneyi sevindirmiş olacaksınız. KO-MEK Sepeti’ndeki her ürünün kişiye özel tasarım özelliği taşıması bu ilgide önemli rol oynadı. Bilindiği gibi KO-MEK Sepeti’ndeki her ürün tek olma özelliğini taşıyor. Kursiyerlerin el emeği ile ortaya çıkan ürünler bir anlamda tek bir kişi için üretilmiş oluyor.

EV EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK DİJİTAL PAZAR

KO-MEK Sepeti, ev hanımlarının el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri dijital bir pazar olma özelliğini taşıyor. Komeksepeti.com alışveriş sitesi KO-MEK'te eğitime açılan mefruşattan, örgüye, tel kırmadan filografiye, iğne oyasından ahşap oymacılığına kadar birbirinden farklı branşların sergilendiği 6 ana kategoriden oluşuyor.

ÜRETİCİLERE GÖRE LİSTELENEN ÜRÜNLER

Komeksepeti.com vitrininde yer alan ürünler, üreticilerin adları ile listeleniyor. Dileyen kullanıcılar ürünlerinden memnun kaldıkları üreticilerin diğer ürünlerini de görüntüleyerek satın alabiliyor.

ÖN SİPARİŞ VERİLEBİLİYOR

Stokta olmayan bir ürünün ön siparişi veriliyor. Komeksepeti.com üreticiyle iletişimi sağlayarak ön sipariş verilen ürünlerin üretilerek alıcısıyla buluşmasını sağlıyor.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Ürün satın alırken tüm bankalara ait bankamatik kartı, kredi kartı ve havale-eft ödeme seçenekleri mevcut bulunuyor ve 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

MOBİL UYGULAMA

KO-MEK Sepeti en güncel yazılım teknolojisi ile geliştirilen güvenli bir platforma sahip. Masaüstü ve mobil kullanımın yanı sıra ANDROID ve IOS mobil uygulamaları da telefonlara indirilerek kullanılabilecek.

ÜRÜN İADELERİ VE CAYMA HAKKI

Satın alınan ürünler personel tarafından son kontroller yapılarak üretici nezaretinde paketlenerek gönderiliyor. Her hangi bir sebepten iade işlemini başlatmak ise çok kolay. Herhangi bir ücret ödenmeden geri gönderilen kargo, iade koşullarına uygun olduğu takdirde ücret iadesi yapılıyor.





















