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Komşusu Ve Eşini Tarlada Çalışırken Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlı Adliyede

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetli olduğu komşusu ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Komşusu Ve Eşini Tarlada Çalışırken Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlı Adliyede

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:51

Şahinler Mahallesi'nde dün gözaltına alınan Mehmet A'nın (53) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Çiftin cenazelerinin sabah saatlerinde Şahinler köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

Şahinler Mahallesi'nde Mehmet A, dün evinin yanındaki tarlada çalıştığı sırada yanına gittiği, husumetli olduğu Serkan (45) ve eşi Gülseren Akarsu'yu (42) tartışma sırasında av tüfeğiyle öldürmüştü. Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.




AA
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