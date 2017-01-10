Köşker: Cuma Pazarı Kaldırılacak!

GENİŞ KATILIM

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nın Osman Yılmaz Mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2009 yılından buyana Osman Yılmaz Mahallesi’ne yapılan hizmetlerin ve yapılması planlanan projelerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıya Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, Ak Parti Osman Yılmaz Mahalle Başkanı Onur Aydın, belediye başkan danışmanı Şakir Bitmez, Ak Parti İlçe yöneticileri ve üyeleri katıldı.

İSTİŞARE TOPLANTILARI

Toplantının açılışında konuşan Osman Yılmaz Mahalle Başkanı Onur Aydın, mahalle teşkilatı olarak yapılan faaliyetlerden bahsetti. Aydın’ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, “İlçe danışmalarda bir araya geliyoruz, fakat tek tek mahalle olarak sizleri dinleme ve istişare etme fırsatımız sınırlı oluyor. Bu toplantılar daha çok sizleri dinlemeye yönelik yapılan toplantılar. Bu toplantılar sizlerin önerilerini, taleplerini dinlemeye yönelik” ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATLAR KILCAL DAMARLARIMIZ

İlçe Başkanı Hasan Soba’nın ardından kürsüye gelen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasına, teşkilatların önemine değinerek başladı. Başkan Köşker, “Mahalle teşkilatları bizim kılcal damarlarımız. Teşkilatlarımızın büyük sorumlulukları var. Bedenin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi kılcal damarlardan geçer. Tek beden olacağız ve hep birlikte bu ülke için çalışacağız” dedi.

2017 SONUNDA KALKIYOR

Konuşmasını hizmet ve proje ilişkin sunumla sürdüren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Osman Yılmaz Mahallesi, Gebze’nin ilk mahallelerinden biri. 2009 yılında göreve geldiğimiz günden beri tüm mahallerimizde olduğu gibi Osman yılmaz Mahallesi’nde de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına büyük önem verdik. Yıllardır kronik bir sorun haline gelen Cuma Pazarı konusunda da sona geldik. İnşallah bu yılın sonunda Cuma Pazarı’nı kaldırıyoruz. En geç eylül ayında Cuma pazarını kaldırmış olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Köşker’in hizmet sunumunun ardından mahalle teşkilatı üyelerinin talep öneri ve görüşleri dinlendi, istişare edildi.