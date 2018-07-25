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KOTEV, Ağustos Ayı Kayıtları Başladı

Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) Ağustos ayı eğitimlerine kayıtlar başladı.

KOTEV, Ağustos Ayı Kayıtları Başladı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:19

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Kocaeli Ticaret Odası’nın iş ve sosyal hayata yönelik ücretsiz eğitimler düzenleyen Vakfı, KOTEV’in Ağustos ayı eğitim programına kayıtlar başladı. İş yaşamının vazgeçilmez programı excel başta olmak üzere, birçok eğitimin yer aldığı Ağustos takvimi, katılımcılarına kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri bilgiler de vadediyor. KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, Oda’nın resmi web sitesi www.koto.org.tr üzerinden http://e-koto.org/Kotev/ bağlantısını tıklayarak kayıt yaptırılabiliyor. Katılımcılar ayrıca 0262 322 30 10/152 No’lu telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor.

KOTEV Ağustos ayı eğitim takvimi şöyle;

Beden Dili ve İletişim Eğitimi

2 Ağustos 2018 Perşembe (17.00 - 20.00)

Dijital Pazarlama Eğitimi

7-8 Ağustos 2018 (17.00 - 20.00)

Excel Eğitimi: Notebook (dizüstü bilgisayar) getirilmesi zorunludur

1 Ağustos 2018 Çarşamba (17.00 - 20.00)

2 Ağustos 2018 Perşembe (17.00 - 20.00)

7 Ağustos 2018 Salı (17.00 - 20.00)

8 Ağustos 2018 Çarşamba (17.00 - 20.00)

9 Ağustos 2018 Perşembe (17.00 - 20.00)

14 Ağustos 2018 Salı (17.00 - 20.00)

15 Ağustos 2018 Çarşamba (17.00 - 20.00)

16 Ağustos 2018 Perşembe (17.00 - 20.00)

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