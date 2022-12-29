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KOTO’dan KOÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi yeni Başhekimi Prof. Dr. Aksu’ya ziyaret

KOTO heyeti, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu’yu ziyaret ederek, tebriklerini iletti

KOTO'dan KOÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi yeni Başhekimi Prof. Dr. Aksu'ya ziyaret

29 Aralık 2022 Perşembe 11:59

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcıları İbrahim İkiz, Fikret Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Kaya ve Hızır Fatih Sarıoğlu, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Bulut, Prof. Dr. Aksu’nun, KOÜ Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ten devraldığı bayrağı başarıyla taşıyacağına dair inancını paylaşarak, tebriklerini iletti. KOTO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başhekim Aksu, hastane ve yeni dönem projeleriyle ilgili bilgiler verdi. 

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