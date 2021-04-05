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KOTO’ya çeşitli kurum ve kuruluşlardan ziyaretler

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Oda Yönetimi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen ziyaretçilerini ağırladı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen eğitimlerde, kent gündemi değerlendirildi

KOTO'ya çeşitli kurum ve kuruluşlardan ziyaretler

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:38

Kocaeli Ticaret Odası, pandemi kuralları çerçevesinde misafirlerini ağırlamaya, kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde, kentin ekonomi başta olmak üzere sosyal ve kültürel hayatına yönelik gelişmeler istişare ediliyor.

YOĞUN BİR HAFTA

KOTO’nun geçtiğimiz hafta da yoğun konukları vardı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüyoğlu, Genç ASKON Kocaeli Şubesi Başkanı Bekir Şengül ve yönetimi, Kocaeli İnsani Yardım Derneği Başkanı İsmail Yeşildağ ve Yöneticileri ile Kocaeli Final Okulları Kurucu Müdürü Mehmet Çuhadar, Başkan Bulut’u ziyaret ederek, konuğu oldu. Ziyaretçilerine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Bulut, verimli görüşmelere imza attıklarını ifade etti.





AİLE: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüyoğlu ziyareti.


 

ASKON: Genç ASKON Kocaeli Şubesi Başkanı Bekir Şengül ve yönetimi ziyareti.


 

FİNAL: Kocaeli Final Okulları Kurucu Müdürü Mehmet Çuhadar ziyareti.


 

İHH: Kocaeli İnsani Yardım Derneği Başkanı İsmail Yeşildağ ve yönetimi ziyareti. 

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