Kroman Çelik İlkokulu Velileri Belgelerini Aldı

Kroman Çelik ilkokulu Psikolojik Danışmanları Hande Yaman Sağdıçoğlu ve Tülay Çetin tarafından gönüllü velilerin katılımıyla açılan Aile Eğitimi Programı 6 hafta sürdü. Eğitim de her hafta daha önceden Psikolojik Danışmanlar tarafından belirlenmiş olan:( 1. Hafta ;7-11 Yaş Dönemi Çocukların Gelişim Özellikleri. 2. Hafta :Aile İçi Etkili İletişim. 3. Hafta :Aile Tutumları. 4. Hafta :Olumlu Davranış Kazandırma ,Olumsuz Davranışı Azaltma . 5. Hafta Çatışma Ve Çatışma Çözme Yöntemleri .6. Hafta :Mahremiyet Eğitimi, İstismar ,Madde Ve Teknoloji Bağımlılığı.) konularında eğitim aldılar .

18.01.2018 Tarihinde Kroman Çelik ilkokulunda yapılan belge törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Aşıkoğlu, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Aydın .Okul Müdürü Zihni Aydın ,Müdür Yardımcıları ve Sınıf Öğretmenlerinin Katılımıyla tamamlandı. Okul Müdürü Zihni Aydın : Çocuk yetiştirmede aile eğitimlerinin önemini belitti ve Kroman Çelik ilkokulu ailesi olarak bu eğitimlerin devam ettirileceğini söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.