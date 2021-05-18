KSO Meclisi toplandı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 8. dönem 38. meclis toplantısını pandemi önlemleri çerçevesinde Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin katılımının yoğun olduğu toplantı meclis başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un üyeleri selamlamasıyla başladı. Meclis başkanı Tuğrul konuşmasına geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden iş insanı Süheyl Erboz’u anarak devam etti, “Her zaman saygıyla anacağız” dedi. Ardından meclise katılamayan üyelerin mazeretlerini sunan Tuğrul, konuşmasını yapması ve aylık faaliyet raporunu paylaşması için sözü KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na bıraktı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkan Zeytinoğlu, katılımcılara ‘hoş geldiniz’ dedikten sonra ülke gündemini meşgul eden konulara değindi, “Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize ve Ağrı’da bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistin halkına gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle İsrail Hükümeti'ni ve bu saldırılara sessiz kalanları şiddetle kınıyorum. Ayrıca, geçen hafta vefat eden Dilovası İMES OSB’nin geçmiş dönem başkanı, Yalova İMES Makine İhtisas OSB’nin de kurucu ve onursal başkanı Süheyl Erboz'u kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve OSB camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

KOCAELİSPOR’A BAŞARILAR

Konuşmasında kendi liginde yarı finale yükselen kentimizin takımı Kocaelispor’a başarılar dileyen Başkan Zeytinoğlu, “Kocaelispor’umuzu yaşattığı gurur dolayısıyla kutluyorum, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” ifadelerini kullanarak ekonomik verilerle ilgili değerlendirmelerine geçti. Zeytinoğlu şunları söyledi: “Nisan ayında ihracatımız %109,02 artışla 18 milyar 766 milyon dolar oldu. Bu artışta, geçen yıl pandemi nedeniyle düşük seviyeler kaynaklı baz etkisini görüyoruz. Aynı zamanda bu ihracat seviyesi en yüksek nisan ayı ve tüm zamanların da en yüksek ikinci aylık gerçekleşmesi. 2019’un aynı ayına göre de artış yüzde 22,3 oldu. Gemi hat kısıtlamaları ve konteyner bulmakta yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen çok olumlu değerlendiriyoruz. Rekabetçi kurun da ihracatı desteklediğini görüyoruz.

KOCAELİ’DEN 2 MİLYAR 847 MİLYON DOLAR İHRACAT

İthalat ise nisan ayında 21 milyar 886 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında 23 milyar 636 milyon dolar idi. Aylık bazda yüzde 7,4’lük bir gerileme var. Dış ticaret açığı da 3 milyar 120 milyon dolar olmuştur. Bu durum cari açığa olumlu yansıyacaktır. Kocaeli gümrüklerinden aldığımız verilere göre nisan ayında Kocaeli’den gerçekleşen ihracat 2 milyar 847 milyon dolar oldu. 2019’un nisan ayına göre artış yüzde 14,5’tir. İthalat 5 milyar 257 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019’un nisan ayına göre artış yüzde 44,9’dur. Bu artışta hidrokarbon ithalatının etkisini görüyoruz. Ocak-nisan arasındaki ilk dört aylık döneme baktığımızda ihracat 10 milyar 791 milyon dolar ki bu 2019’un aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışa işaret ediyor. İthalat ise 18 milyar 716 milyon dolardır. Mart ayında yıllık cari açık 36 milyar 192 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede ana etken dış ticaret açığındaki gerileme oldu. Nisan ayında da dış ticaret açığı gerilediğinden cari açıktaki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz.”

KAPASİTE KULLANIMI ARTTI

Nisan ayı kapasite kullanım oranı hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Zeytinoğlu, “Türkiye’de kapasite kullanımı nisan ayında yüzde 75,9 gerçekleşerek geçen yıla göre 14,3 puan, mart ayına göre 1,2 puan arttı. Kocaeli’de ise %71 artış gösterdi. Bu geçen yıla göre 16,7 puan, mart ayına göre 0,3 puan artış anlamına geliyor” diye konuştu. Başkan Zeytinoğlu sanayi üretimi verilerini de aktararak şunları söyledi: “Üretim mart ayında yüzde 0,7 arttı. Yıllık ise yüzde 16.6’lık artış sağlandı. Bu oran iyi olmakla birlikte, geçen yıl salgın etkisiyle düşük oranlı büyümelerden kaynaklı baz etkisini de içerdiği için yıllık artıştan ziyade aylık artışı önemsiyoruz.

İSTİHDAM RAKAMLARI

İşsizlik rakamlarıyla ilgi verileri aktaran Başkan Zeytinoğlu, “Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre istihdam edilenler 1,7 milyon kişi arttı. Şubattan marta istihdam edilenler ise 550 bin kişi arttı. Bunun 480 bin kişisi sanayi sektöründe istihdam edilmiş. Mart itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 89 bin kişiye ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

DESTEK PAKETİNİ ANLATTI

29 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin içeriğinden bahseden Zeytinoğlu, “KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı. Bu destek, öncelikle COVID salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler de 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanabilecek.



İCRA İFLAS TAKİPLERİ DURDURULDU

Kısa çalışma ödeneğinin süresi ve iş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran’a uzatıldı. Pandemi kısıtlamalarında hak kaybının önlenmesi amacıyla, çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takiplerinin 31 Mayıs 2021’e kadar durduruldu. Bu düzenleme ile karşılığı olan çekler de maalesef tahsil edilemedi. Karşılığı olan çeklerin ödenmemesi bütün sistemi kilitledi. TOBB’un girişimleri sonucu T.C. Ticaret Bakanlığı’nın genelgesiyle çek takas işlemleri ve karşılığı olan çeklerin tahsilatına aynı gün tekrar başlandı.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMALAR

Bu süreçte 10 Mayıs’ta yeni ekonomi paketi TBMM’ye sunuldu. Bu kapsamda; 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına imkan tanınacak. Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e aktarımına imkan sağlanacak. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılacak. Orta vadeli mali plan ve orta vadeli program, tek bir belge olarak düzenlenecek. Küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla KGF destekli kredi sağlanacak. İşletmeler çalıştırdıkları işçi sayısına ek olarak 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları işçiler için bir yıl boyunca bu destekten yararlanabilecek.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİ

Her ilave istihdam için 100 bin TL kredi, 5 ilave istihdam için 500 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Kredi desteğinin 2 yıl vadeli ilk 6 ayı geri ödemesiz olması dikkat çekici. Ek istihdam primleri kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürülecek. 31 Mayıs’a kadar karşılığı olan çeklere ödeme yapılabilecek. Cumhurbaşkanımız önceki gün kabine toplantısının ardından yeni destek paketini de açıkladı. Bu kapsamda; esnaf ve sanatkarlara hibe desteği verilecek. 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynak aktarılacak.

DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Çiftçilerin Ziraat Bankası’na veya Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçları ertelenecek.Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketlere de ‘Nefes Kredisi’ verilecek. 2020 yılında 2019 yılına kıyasla %25 ciro kaybı yaşayan firmalar 200 bin TL’ye kadar Nefes Kredisi kullanabilecek. Özellikle pandemiden dolayı zor durumda olan hizmet sektörüne bu desteklerin verilmesinin yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu destekler için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımıza teşekkür ediyoruz.”

TANITIM TOPLANTSINA DAVET

Zeytinoğlu, nisan ve mayıs ayı içerisinde katıldığı toplantılar hakkında meclisi bilgilendirdikten sonra, “21 Mayıs Cuma günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ve Bakan Yardımcımız sayın Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Tanıtım Toplantısı’ düzenleyeceğiz. Hepinizin katılımlarını bekliyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Meclis başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, konuşmanın ardından faaliyet raporunu oylamaya sundu. Daha sonra meslek komitelerinin ay içerisindeki faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştiren Tuğrul, meclis üyelerine gündeme dair görüşlerini paylaşmaları için söz verdi. Görüşlerini paylaşan meclis üyeleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamayı da ihmal etmedi. KSO Meclisi’nin bir dahaki toplantısı 16 Haziran saat 10.00’da gerçekleşecek.











