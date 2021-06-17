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Kurban Satış Yeri Müracaatları Başladı

Çayırova Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan satış yeri için başvuruları almaya başladı.

Kurban Satış Yeri Müracaatları Başladı

17 Haziran 2021 Perşembe 14:00

 Akse Mahallesi’nde bulunan kurbanlık satış alanında hazırlıklarını sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, başvuruları da almaya başladı. 80 m2 çadır için 5000 TL, 160 m2 çadır için 10.000 TL fiyat belirleyen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bir hafta sürecek başvurular sonrası esnaflar arasında kura çekimi yapacak. Duş kabini, wc, su ve mescidin de yer alacağı kurbanlık satış alanında mağduriyet yaşanmaması için belirtilen süre içinde Zabıta Müdürlüğü’ne başvuruların yapılması istendi.


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