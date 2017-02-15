''KUYU'' KURTARILDI !

70 Metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı. 10 gün önce kuyuya düşen mahsur kalan yapılan çalışmalara rağmen kurturılamayan kangal yavrusu sonunda kurtarıldı.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden öğrenciler yaptıkları robotik kolla kangal yavrusunu kurtarma çalışmalarına katıldı.İstanbul’da Beykoz’un Dereseki Köyü’nde 70 metre derinliğindeki 30 cm çapındaki kuyuya düştü

İstanbul itfaiyesi Beykoz Grubu'ndan itfaiye erleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan madenciler ve Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı'ndan öğrenciler, AFAD, veterinerler ve hayvanseverler 'Kuyu'nun kurtarılması için başlatılan çalışmalara katılmıştı.

Sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarma çalışmalarına liseli gençler yaptıkları robotik kolla katıldılar. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı yaptıkları robotik kolla 'Kuyu'a dı verilen kangal yavrusunu kurtarma çalışmalarına katıldı. Ve uzun uğraşı sonunda 'Kuyu' kurtarıldı. . Hayvan Hakları Konfederasyonu'ndan Barış Şengün "Kuyu, robotik kol ile değil, TTK'nın yaptığı pnömatik piston ile kurtarıldı" dedi.

kurtarılma anları ve nasıl kurtarıldığı aşağıdaki linkte