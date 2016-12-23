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Lise Öğrencisinin Üzerine Duvar Yıkıldı!

Körfez ilçesinde, arkadaşıyla önünden geçtiği metruk evin duvarı üzerine yıkılan lise öğrencisi genç kız hastaneye kaldırıldı

Lise Öğrencisinin Üzerine Duvar Yıkıldı!

23 Aralık 2016 Cuma 13:36

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde okula giden lise öğrencisi genç kız, önünden geçtikleri metruk evin duvarının yıkılması sonucu yaralandı. 

Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki tek katlı metruk evin duvarı, arkadaşı Melisa Yağboğan ile okula giden lise öğrencisi Elif Öztürk'ün üzerine yıkıldı. 

Yıkılan duvarın altında kalan Öztürk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. 


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