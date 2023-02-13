MARMARA DEPREMİNDEN MARAŞ DEPREMİNE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcininnotdefterinde 13 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/marmara-depreminden-maras-depremine-belgeselcinin-not-defteri.html





50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda birçok acı tatlı olay gördüm ve yaşadım. Geriye doğru baktığınızda gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda görüp yaşadıklarım yazı ve belgesel olarak tarihe not düşme adına makale ve belgesel haline getiriyorum. Deprem gerçeği ile ilk kez 1992 yılında Erzincan’da yüzleştim ilk kez deprem yaşamış bir şehri gördüm. 17 Ağustos 1999 Marmara depremini depremin merkez üssü Kkocaeli’nde Gebze’de yaşadım. Gölcük çekimi Düzce merkezli deprem felaketini hiç unutamıyorum deprem gecesi yaşadıklarım ve deprem bölgesinde yaptığım araştırma ve belgesel çekimlerinde gördüklerimi hiç unutamıyorum. İlim kültür tarih araştırmaları merkezi olarak araştırma merkezimizde depremlerle ilgili geniş bir arşiv ve bilgi bankası oluşturup sosyal sorumluluk projelerinde yaptığımız çalışmaları

www.deprembilinci.com

web sayfamızda araştırmacıların hizmetine sunduk.

6 ŞUBAT 2023 MARAŞ DEPREMİNİN CANLI ŞAHİDİ

Asırların felaketi olarak devlet ve milletimizin tarihine geçen 6 Şubat 2023 saat 04.17 de olan 10 ilimizi etkileyen şehir ve köyleri yok eden Kahramanmaraş merkezli depremi saat 05.30 dan itibaren takip etmeye başladım. Kahramanmaraş depremi ile ilgili merkezi Konya’da olan ve uydudan bir çok bölgede yayın yapan Tv 42 telelevizyonunda canlı yayın programında değerli arkadaşım Nurullah Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu programda anlatmaya çalıştım.

TV 42 DE CANLI YAYIN

GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK TV 42 CANLI YAYININDA NURULLAH YILMAZ’IN DEPREM ÖZEL PROGRAMININ KONUĞU OLDUM



https://fb.watch/iDyogb6Svc/?mibextid=qC1gEa



BELGESELCİ GÖZÜ İLE DEPREM GERÇEĞİ

Konya’dan uydu üzerinden yayın yapan Tv 42 televizyonunda canlı yayın programında Nurullah Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu DEPREM ÖZEL Programına katılan araştırmacı gazeteci ve devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman 17 Ağustos Marmara depremi ile 6 Şubat 2023 Maraş depremi ike ilgili yaptığı konuşma

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

da canlı yayınlandı.



https://fb.watch/iDvVDXjS0k/?mibextid=qC1gEa



Tv 42 televizyonunda Kahramanmaraş merkezli asırların felaketi Kahramanmaraş depremi ile ilgili gazeteci ve belgeselci olarak yaşadıklarım görüş ve önerilerimi paylaştım.

MARMARA DEPREMİNDEN MARAŞ DEPREMİNE

Tv 42 televizyonunun canlı yayın programında da açıklayıp konuştuğum gibi Marmara depreminin yıl dönümünde daha önce

www.gebzegazetesi.com

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemizi bir kez daha sizlerle paylaşıyorum



http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4306&t=makale



Depremin Yıl Dönümünde Deprem Gerçeği Arşiv ve Kitapları Sergisi

Gebze bölgesinde 45 yıla yakın gazeteci ve belgeselcilik yapan birisi olarak bir çok ülke ve bölgeyi gezdim. Deprem gerçeğini ilk kez 1992 yılında Erzincan depreminde yaşadım. Erzincan’da gördüğüm çöken binalar ve depremin yıkımı beni oldukça etkilemişti. Daha sonra Burdur bölgesinde yaşanan depreme Gebze Belediyesi ile yardım götürmüştük. 17 Ağustos Marmara depremini, 7 katlı bir binanın 7. katında bizzat yaşamış, asrın en büyük felaketi deprem gerçeği ile yüzleşmiş ve yaşadıklarımı hiç unutmamış, belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmıştım.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?video_id=497Deprem

Gerçeği Fotoğraf Sergimiz Büyük İlgi Görmüştü 17 Ağustos Marmara depremi yıl dönümü dolayısı ile Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze'de, geçtiğimiz yıl Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum.

Depremin Yıl Dönümü 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü dolayısı ile Kocaeli Gebze’de kurulu İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nde, açtığımız Kitap ve Gazete Manşetleri ile Deprem Gerçeği Fotoğraf ve Kitap Sergisi’nde deprem üzerine yazılan kitaplar ve gazete arşivleri sergileniyor. Sergimizin açık olduğu kütüphanemizi geçen hafta Gez TV ve Sakarya TV’nin sahibi, duayen gazeteci ağabeyimiz Şaban Mergül ziyaret ederek, program çekimi yaptı. Şaban Mergül tarafından çekilen program

www.sakarya.tv

ve

www.devrialem.tv

ortak yayınında.



https://m.youtube.com/watch?v=dxrYWKHbrKE



Kütüphanemiz, Kültür Bakanlığı olurları ile kuruldu. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği olurları ile kurduğumuz İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi

www.iktav.com

özel kütüphanemizde sosyal sorumluluk görevimizi yapmak için açtığımız sergiye başta, İhlas Haber Ajansı olmak üzere basın ve medya kuruluşları geniş yer vermişti. İhlas Haber Ajansı’nın haberi Dünyanın birçok ülkesine giderek tarih ve kültür araştırmaları yapan araştırmacı-gazeteci İsmail Kahraman 17 Ağustos depremine 20 yıl sonra ışık tuttu. 17 Ağustos depreminin yaşandığı dönemde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan ve geceyi yaşayan İsmail Kahraman, o günlere ait fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşan sergiyi ziyarete açtı. “Geçmişten geleceğe ışık tutmak istedik”17 Ağustos depreminin yaşandığı günlerde Kocaeli' de gazetecilik yapan İsmail Kahraman, “17 Ağustos 1999 yılında, 20 yıl önce Marmara depreminin merkez üssü Kocaeli'de gazetecilik ve belgeselcilik yapıyorduk. Gece saat 3.00 civarıydı. Sanki kıyamet kopmuştu. Yerden uğultu sesleri geliyordu. Körfez'in suyu çekilmişti. Elektrikler gitmiş, ölüm sessizliği çoğalmıştı. Ne olacak derken kendimizi dışarıya attık. Boş alanlara insanlar toplanmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla depremin merkez üssünün Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olduğunu öğrendik. Tüpraş yanıyordu. İnsanlar koşturuyordu. Mahalli bir gazete sahibiydik. O tarihte arşiv toplamaya başladık. O gün yayın yapan ulusal ve bölgesel yayınları topladık. Fotoğraflar çektik, görüntüler tespit ettik. Amacımız geleceğe geçmişten ışık tutmak ve Marmara depreminin gerçeklerini gün yüzüne çıkartmak” dedi.“Bu sergiyi görenler o günleri yeniden yaşıyor”Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi'nde sergiyi açan İsmail Kahraman yaptığı açıklamada, “Bulunduğumuz bu mekan Kültür Bakanlığı'na tescilli İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi. 10 bine yakın kitabımız ve belgesel arşivimiz var. Bunların içerisinde en önemlisi 17 Ağustos depremine ait olan bölüm. Binlerce görüntü, fotoğraf toplamıştık. Bugün depremden 20 yıl sonra arşivlerimizi ilk kez kamuoyu ile paylaşmak istedik. Burada çok sayıda gazetenin manşet görüntüleri var. Şu an Gebze'de bu merkezimiz. Burada bu verileri gördüğümüzde sanki o günleri yeniden yaşıyoruz. Keşke depremden ders ve ibret alınsaydı. Biz özel olarak bunu yaptık. Kamu kuruluşlarımızın ciddi bir deprem müzesi kurup, o dönem ne oldu, artısı, eksisi, hatası ve sevabıyla gelecek kuşaklara aktarsaydık.” şeklinde konuştu..İhlas Haber Ajansı'nın videolu görsel haber linki;



https://www.iha.com.tr/video-17-agustos-sergisi-aci-bilancoyu-bir-kez-daha-gozler-onune-serdi-129886/



(Kaynak İhlas Haber Ajansı)

Evet, deprem gerçeğini unutmamak ve unutturmamak için İKTAV Kütüphane ve Arşivi'mizde yer alan bilgi, belge ve dökümanları gelecek kuşaklara aktarmaya kitap, gazete ve fotoğraf sergisi açarak, görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Depremle ilgili araştırma yapmak, akademik ve bilimsel çalışma yapmak isteyenlere İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi'miz İKTAV Belgesel Yayıncılık

www.iktav.com