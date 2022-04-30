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"MAYIS YEDİSİ GELENEĞİ" YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR

ORTA ASYADAN GİRESUNLULARIN BİNLERCE YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN "MAYIS YEDİSİ GELENEĞİ" GÖLCÜKTE YAŞATILIYOR

30 Nisan 2022 Cumartesi 15:04

 Gölcük Giresunlular Derneğinden Tarihi Kültür Hizmeti

Gölcük Giresunlular Derneği "Mayıs Yedisi" geleneğini Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşatıyor. 4-5-6-7-8 Mayıs tarihlerinde Gölcük’te düzenlenecek Mayıs Yedisi geleni ile ilgili dernek başkanı Şinasi Dede bir önceki dernek başkanları Hüseyin Köroğlu ve Hüseyin Meme, Gebze gazetesi (www.gebzegazetesi.com) canlı yayınında bilgiler veriyor. Canlı yayından bilgiler verip Avrasya Gazeteciler derneğinin deprem bilinci sergisini gezerek serginin Gölcük'te Mayıs Yedisi geleneği kapsamında sergilemek istediklerini söylediler.

İKTAV Kütüphanesinde Deprem Bilinici sergisini gezen Dernek yetkilileri sergiden memnun kaldıklarını belirtip, serginin derprem zamanına götürdüklerini belirttiler. Sergiyi gezen Gölcük Giresunlular Derneği yetkilileri davetiyerini iletip "Mayıs Yedisi" şenliklerine beklediklerini belirttiler.

Gebze Gazetesinde Canlı Yayın Gerçekletirildi.
Gölcük Giresun Derneği yetkilileri İKTAV Kütüphaneinde "Deprem Bilinci" Sergisi ile ilgili görüşlerini aktarıp deprem ile ilgili anılarını paylaştılar.

Canlı yayını İzlemek İçin Tıklayıınız...
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/677726523455419
"Mayıs Yedisi" Şenlikleri Nedir?

Mayıs Yedisi. Karadeniz Bölgesi'nde Giresun-Bulancak, Ordu-Ünye ve Trabzon-Beşikdüzü gibi ilçeleri kapsayan bölgede Rumi takvime göre Mayıs ayının 7. günü (Miladi 20 Mayıs) kutlanılan geleneksel bir festivalin adıdır[1]. "Mayıs Yedisi Helvası" ile de özdeşleşmiştir.

Özellikle Giresun Aksu Deresi, Bulancak, Görele, Espiye, Ordu-Yason Burnu, Ordu-Fatsa, Ordu-Yalıköy ve Beşikdüzü ilçelerinde popülerdir. Halk erken saatlerde deniz kıyısına gitmekte, topluca suya girmekte, evcil hayvanlarını yıkamakta, suya 7 çift, bir tek taş atarak dilekler dilemekte, kayıkla geziye çıkmakta, piknik yapıp türküler eşliğinde horonlar oynamaktadır. Orta Doğu kökenli bir hasat şenliğinin devamı niteliğinde olduğu ve Yahudi bayramı Şavuot, Pentekost, Apollon'un doğum günü Thargalia festivalleriyle ilgili olduğu iddia edilmiştir.














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