"MAYIS YEDİSİ GELENEĞİ" YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR



Gölcük Giresunlular Derneği "Mayıs Yedisi" geleneğini Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşatıyor. 4-5-6-7-8 Mayıs tarihlerinde Gölcük’te düzenlenecek Mayıs Yedisi geleni ile ilgili dernek başkanı Şinasi Dede bir önceki dernek başkanları Hüseyin Köroğlu ve Hüseyin Meme, Gebze gazetesi (

www.gebzegazetesi.com

) canlı yayınında bilgiler veriyor. Canlı yayından bilgiler verip Avrasya Gazeteciler derneğinin deprem bilinci sergisini gezerek serginin Gölcük'te Mayıs Yedisi geleneği kapsamında sergilemek istediklerini söylediler.

İKTAV Kütüphanesinde Deprem Bilinici sergisini gezen Dernek yetkilileri sergiden memnun kaldıklarını belirtip, serginin derprem zamanına götürdüklerini belirttiler. Sergiyi gezen Gölcük Giresunlular Derneği yetkilileri davetiyerini iletip "Mayıs Yedisi" şenliklerine beklediklerini belirttiler.

Gebze Gazetesinde Canlı Yayın Gerçekletirildi.

Gölcük Giresun Derneği yetkilileri İKTAV Kütüphaneinde "Deprem Bilinci" Sergisi ile ilgili görüşlerini aktarıp deprem ile ilgili anılarını paylaştılar.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/677726523455419

"Mayıs Yedisi" Şenlikleri Nedir?



