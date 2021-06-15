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Metro Şantiyesinde Betona Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaat alanındaki beton yükseltiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Metro Şantiyesinde Betona Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

15 Haziran 2021 Salı 10:42


Emre M. idaresindeki 34 DG 3912 plakalı otomobil, Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak metro şantiyesine girdi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaat alanındaki beton yükseltiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobilin metro çukurunun beton uzantısına çarpması sonucu sürücü ile araçtaki Gözde İ. yaralandı. Araçtaki ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







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