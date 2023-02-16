banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mezarı kazılmış bekleniyordu, 258 saat sonra enkazdan Neslihan sağ kurtarıldı

- 30 yaşındaki Neslihan Kılıç depremin 11. gününde 258 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Mezarı kazılmış bekleniyordu, 258 saat sonra enkazdan Neslihan sağ kurtarıldı

16 Şubat 2023 Perşembe 22:51

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi enkazından depremin 11. gününde güzel bir haber geldi. Ailesi tarafından mezarı kazılıp beklenen Neslihan Kılıç, enkazdan 258 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Dün gece hiç umudu olmayan ailesi bugün yaşanan inanılmaz kurtuluş karşısında sevince boğuldu.  
 
Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Depremlerin ardından Kahramanmaraş'a çok sayıda arama kurtarma ekibi ve yardım görevlisi geldi. Şehirde 11 günün sonunda arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ebrar Sitesi enkazında çalışmalarını sürdüren Bursa AFAD, UMKE ve JAK ekipleri bir ses geldiğini duyması üzerine yoğunlaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 30 yaşındaki Neslihan Kılıç’a ulaşıldı. Hummalı çalışma sonrasında enkazdan 258 saat sonra Neslihan Kılıç’ın sağ olarak kurtarılması büyük sevinçle karşılandı. 
  
Öte yandan deprem bölgesinde yakınlarından haber bekleyen Muhammed Ali Kılınç, dün İHA’ya verdiği röportajında "Depremde burada değildim yurtdışındaydım. 3’üncü günü geldim. 10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok. Kardeşim Serdar Kılınç uzman çavuştu. Suriye'de görevliydi. Çocuklar hasta olduğu için izne geleli 10 gün olmuştu” şeklinde konuşmuştu. Eniştesi Neslihan Kılıç’ın mezarının kazılıp beklediklerini belirtikten sonra bugün yaşanan inanılmaz kurtuluş umutları yeniden yeşertti. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Konteynere talep arttı, üretim iki katına çıktı Konteynere talep arttı, üretim iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248 saat sonra enkazdan çıkan Aleyna'nın ailesini aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248 saat sonra enkazdan...
ATAKENT SAĞLIK GRUBU YÖNETİCİLERİNDEN MUTLU EDEN ZİYARET ATAKENT SAĞLIK GRUBU YÖNETİCİLERİNDEN MUTLU EDEN...
KSO BAŞKANI AYHAN ZEYTİNOĞLU'NDAN AÇIKLAMA KSO BAŞKANI AYHAN ZEYTİNOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Sosyal medyadan eşine istek gönderdiği iddiasıyla kuzenini öldüren sanığın cezası belli oldu Sosyal medyadan eşine istek gönderdiği iddiasıyla...
Bağış gecesinde '50 milyar lira' ifadesiyle yanlış anlaşılan oto galerici konuştu: Bağış gecesinde '50 milyar lira' ifadesiyle yanlış...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Konteynere talep arttı, üretim iki katına...
- Konteynerleri yalnızca deprem bölgesi için üretiyorlar

Haberi Oku