Mezarı kazılmış bekleniyordu, 258 saat sonra enkazdan Neslihan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi enkazından depremin 11. gününde güzel bir haber geldi. Ailesi tarafından mezarı kazılıp beklenen Neslihan Kılıç, enkazdan 258 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Dün gece hiç umudu olmayan ailesi bugün yaşanan inanılmaz kurtuluş karşısında sevince boğuldu.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Depremlerin ardından Kahramanmaraş'a çok sayıda arama kurtarma ekibi ve yardım görevlisi geldi. Şehirde 11 günün sonunda arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ebrar Sitesi enkazında çalışmalarını sürdüren Bursa AFAD, UMKE ve JAK ekipleri bir ses geldiğini duyması üzerine yoğunlaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 30 yaşındaki Neslihan Kılıç’a ulaşıldı. Hummalı çalışma sonrasında enkazdan 258 saat sonra Neslihan Kılıç’ın sağ olarak kurtarılması büyük sevinçle karşılandı.

Öte yandan deprem bölgesinde yakınlarından haber bekleyen Muhammed Ali Kılınç, dün İHA’ya verdiği röportajında "Depremde burada değildim yurtdışındaydım. 3’üncü günü geldim. 10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok. Kardeşim Serdar Kılınç uzman çavuştu. Suriye'de görevliydi. Çocuklar hasta olduğu için izne geleli 10 gün olmuştu” şeklinde konuşmuştu. Eniştesi Neslihan Kılıç’ın mezarının kazılıp beklediklerini belirtikten sonra bugün yaşanan inanılmaz kurtuluş umutları yeniden yeşertti.

İHA