Milli Sporcularımız Vali Yavuz’u Ziyaret Etti

Branşlarında birçok başarıya imza atmış Milli sporcularımız; Fatma Naz Yenen ve Mert Halıcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası münasebetiyle Vali Seddar Yavuz ‘u makamında ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundular.

Ziyarette; Uluslararası birçok yarışmalarda derece elde ederek ilimizi ve ülkemizi temsil eden Milli Karatecilerimiz; Fatma Naz Yenen ve Mert Halıcı’ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Gençlik Hizmetleri Müdürü Mert Tepekıran, Gençlik Lideri Batuhan Şeyhan ve Genç Gönüllü Mustafa Ünlü eşlik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Vali Seddar Yavuz’a Milli sporcularımızı tanıtarak,19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası münasebetiyle ilimiz genelinde gerçekleştirilecek olan programlara ilişkin bilgi verdi.

Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında: “Değerli arkadaşlarım bugün aziz Türk Milletinin işgale, uşaklığa meydan okuduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurtuluş meşalesinin yakıldığı kutlu ve mübarek bir gündür. Yine bildiğiniz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti Devletini gençliğe emanet etmiştir. Bu vesileyle siz değerli gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesi üstüne çıkaracağınıza dair inancımızı her daim muhafaza ediyoruz ve sizlere güveniyoruz.”

Sizler, Aziz Milletimizin Gurur Kaynağısınız

Gençleri eğiten, onları çağın gerekleriyle buluşturan tüm milletler bu yüzyılda daha fazla öne çıkıyor diyen Vali Yavuz, güncel olaylara da değinerek şunları kaydetti: “Özellikle dünyadaki sömürgeciliğin, işgallerin, kan ve gözyaşının oluk oluk aktığı bir yüzyılı hep beraber yaşıyor, idrak ediyoruz. Dünya genelinde devam eden zulümlere son verebilecek, mağdurların ve masumların yanında hakkı hukuku haykıracak yegane millet Aziz Türk Milletidir. Burada siz değerli gençlerimize önemli görevler düşmektedir. Yarına dair dersler çıkarmamız ve bir daha 19 Mayıslar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini tartışmamız gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeli; daha çok çalışmalı, bilim ve teknoloji nerede olursa olsun onu bulmalı, her anlamda zenginleşmeli ve zenginleşirken de değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Sizler Aziz Milletimizin gurur kaynağısınız. Kazandığınız başarılarla Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı hak ettiği yerlere çıkartıyorsunuz. Sizin nezdinizde bu gururu bizlere yaşatan bütün Milli Sporcularımızı tebrik ediyor, kutluyorum. Bundan sonraki spor yaşamınızda da başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Aziz Milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Milli sporcularımız Fatma Naz Yenen ve Mert Halıcı’ya çeşitli hediyeler veren ve bayramlarını kutlayan Vali Seddar Yavuz, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.







