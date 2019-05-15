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Modern Mezbaha Binası Tamamlandı

İzmit Solaklar’da Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen modern mezbaha binası tamamlandı, çevre düzenlemesi işleri başladı.

Modern Mezbaha Binası Tamamlandı

15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:19

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için yeni mezbaha binası inşa etti. İzmit ilçesi İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiindeki mevcutta hizmet veren kesimhanenin yanında yapılan yeni dev mezbaha binası tamamlandı. Yeni mezbaha binası tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran bir kesimhane oldu. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan yeni mezbahada, son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılabilecek. Çevre yeşillendirmelerine başlanan çalışmalarda, otopark alanı olacak kısımlara da asfalt döküldü.



TAM DONANIMLI TEKNOLOJİK KESİMHANE

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalara hizmet üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda yapımı tamamlanan yeni modern hizmet binasının çevre düzenleme işleri başladı. Hizmete açılmayı bekleyen mezbahanın içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken büyük ve küçükbaş hayvanların kesim öncesi bekletileceği alanınnda yapımı tamamlandı. Kesim platformlarını ve devirme hücresi adı verilen kurbanın kesilmesi ve daha sonra kurbanı diğer tarafa çevirerek taşınmasına yardım eden makine sistemi yerine yerleştirildi. Yeni mezbahanın çevre istinat duvarları da tamamlanırken ekipler, yeşillendirme çalışmalarına başladı.



900 METREKARE SOĞUK HAVA DEPOLARI

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen eski mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası, toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip bulunuyor. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Ayrıca mezbahada 200 küçükbaş kesim alanı da yer alıyor. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları da yer alıyor.



İKİ KATLI MODERN BİNA

Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alıyor. Yapı iki kat şeklinde inşa edildi. Beton prefabrik yöntemi ile yapılan mezbahanın çatısı çelik konstrüksiyon, üzeri ise sandviç panel kaplama şeklinde uygulandı. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulandı.

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