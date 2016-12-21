Mücadeleye Devam!

İlçe Başkanı Yakup Törk'ün açıklamaları şöyle:

"Cumhuriyetin kurucu değerlerinden uzaklaşıldığı andan itibaren Türkiye bir Ortadoğu bataklığına sürüklenmeye başladı. Türkiye’nin gündeminde hergün terör saldırıları var, gencecik çocuklarımız şehit oluyor."

ÖZELEŞTİRİ YAPILMALI

Yaşanan yönetim zafiyeti nedeniyle o kadar canımızın hayatını kaybettiğini belirten Törk "Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının kurulması, terörle mücadele edilmesi Hükümetlerin görevidir. Hükümet makamları yalnız kınama mesajı yayınlayarak değil, bu olaylar yaşanmasın diye önlem alınacak yerlerdir. Bu açıdan gereken özeleştiri açıkça yapılmalı, terör örgütlerine alan bırakan yönetim zafiyeti son bulmalıdır. İktidar, ülkemizin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmelidir."dedi.