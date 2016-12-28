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Muhtaç İnsanlara Sığınacak Kapı!

Türk Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi ve İzmit Belediyesi tarafından Halep’e gönderilmek üzere toplanan; gıda, giyim ve çocuk kıyafetlerinden oluşan 7 tır yardım konvoyu dualar eşliğinde Valimiz Sayın Hasan Güzeloğlu’nun katılımlarıyla Halep’e uğurlandı.

Muhtaç İnsanlara Sığınacak Kapı!

28 Aralık 2016 Çarşamba 17:12

Perşembe Pazarı alanında düzenlenen uğurlama törenine; Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç ve Diyanet-Sen Kocaeli Şube Başkanı Selami Tarcan katıldı.

 

İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak’ın konuşmalarından sonra Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmalarında; “Suriye’de devam eden ve tüm dünyanın gözü önünde insanlık değerlerinin bir bir yok olduğu, insanların hayatlarını her gün zalimce yapılan saldırılar ve atılan bombalarla kaybettiği, Ege’nin ve Akdeniz’in sularında vatansız ve sığınacak yeri olmayan çaresiz insanların her gün boğulduğu bir ortamda, bir büyük devlet ve millet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükümeti ve Milleti ecdadından aldığı mirasla insanlık değerlerinin taşıyıcısı olmuş, darda, zorda olan, mağdur ve muhtaç insanların sığınacak kapısı olmuştur.

 

Bizler inancımızın, imanımızın değerlerimizin ve bugüne kadar getiren bütün birikimlerimizin sonucu olarak, elimizdeki ekmeği bölüşmüş, en küçük yavrumuzun harçlığından en yaşlı dedemize kadar kefen parasını paylaşmış, soframızı açmış, gönlümüzü ve evimizi paylaşmışızdır.

 

Suriye krizinin başladığı ilk andan itibaren Türkiye, tüm dünyanın önünde insanlık adına bir büyük tavrı sergilemiş, insanlık değerlerinin taşıyıcısı olmuştur. Sadece Suriye ile sınırlı değil, Dünyanın her yerinde ve her köşesinde insanlık adına yaşanan bütün sıkıntılarda Türkiye yardım elini uzatmış, devletiyle ve milletiyle orada olmuştur. Çünkü biz inanıyoruz ki, insanlık bu değerlerle yücelecek, insani değerler ancak bu tavırla anlam bulacaktır.

 

Bugün Türkiye, dünyada mülteciye, mağdura ve muhtaca en fazla yardım yapan dünyanın ikinci ülkesidir. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama karşılaştırdığınızda bütçesiyle ve büyüklüğüyle bu anlamda dünyanın en zengin ve en fazla yardım yapan milletiyiz ve devletiyiz.

 

Bugün buradan gönderilen tırlar ilk değil ve sonda olmayacaktır. Orada bir sıkıntı, orada bir dram, orada bir insanlık adına yaşanan bu trajediler oldukça, biz bütün gücümüzle, her şeyimizle o insanların yanında olacağız. Bu acıların son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum, dökülen kanların bitmesini, İslam dünyasında yaşanan fitnelerin tükenmesini, kardeşliğin yeniden tesis olmasını niyaz ediyorum ve emeği olan herkese teşekkür eden Sayın Valimizin konuşmalarının ardından İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç’in yaptığı dualarla tırlar Halep’e uğurlandı.

  

Haber : Alaattin ARSOY

             

 

 

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