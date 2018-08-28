Müze’de Kağıt Sanatlarını Öğreniyorlar

Seka Kağıt Müzesi’nde yaz etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. SEKA Kağıt Müzesi Yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, 7’den 70’e tüm vatandaşlar atölyelerle sanatın güzel dünyasını keşfetti. Uygulama olarak gerçekleştirilen Kâğıttan Takılar, Quilling (Kâğıt Kıvırma), El Yapımı Kâğıt ve Ahşap Çerçeve atölyeleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

YETİŞKİNLERDEN YOĞUN İLGİ

Yaş sınırlamasının bulunmadığı etkinlikte küçükten büyüğe herkes Kâğıttan Takılar, Quilling (Kâğıt Kıvırma), El Yapımı Kâğıt ve Ahşap Çerçeve atölyeleri ile el becerilerini sergileme fırsatı buldu. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği çalışmalarda Kâğıttan Takılar atölyesi yetişkinlerin büyük beğenisi toplarken renkli görüntüler ortaya çıktı.





EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Temmuz ayından itibaren devam eden atölyelerde, 4 ile 13 yaş aralığındaki çocuklar Ahşap, Kirigami, Origami, Eva, Makedo, Keçe gibi birçok farklı atölye ile yaz dönemini dolu dolu geçirdi. Çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardılar. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek olan atölyelere www.sekakagitmuzesi.com adresinden kayıt oluşturulabiliyor.