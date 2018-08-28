Müze’de Kağıt Sanatlarını Öğreniyorlar

YETİŞKİNLERDEN YOĞUN İLGİ
Yaş sınırlamasının bulunmadığı etkinlikte küçükten büyüğe herkes Kâğıttan Takılar, Quilling (Kâğıt Kıvırma), El Yapımı Kâğıt ve Ahşap Çerçeve atölyeleri ile el becerilerini sergileme fırsatı buldu. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği çalışmalarda Kâğıttan Takılar atölyesi yetişkinlerin büyük beğenisi toplarken renkli görüntüler ortaya çıktı.
EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR
Temmuz ayından itibaren devam eden atölyelerde, 4 ile 13 yaş aralığındaki çocuklar Ahşap, Kirigami, Origami, Eva, Makedo, Keçe gibi birçok farklı atölye ile yaz dönemini dolu dolu geçirdi. Çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardılar. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek olan atölyelere www.sekakagitmuzesi.com adresinden kayıt oluşturulabiliyor.