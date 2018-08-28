banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Müze’de Kağıt Sanatlarını Öğreniyorlar

Seka Kağıt Müzesi’nde yaz etkinlikleri kapsamında Kağıt Sanatları atölyeleri devam diyor.

Müze'de Kağıt Sanatlarını Öğreniyorlar

28 Ağustos 2018 Salı 11:23

banner346
Seka Kağıt Müzesi’nde yaz etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. SEKA Kağıt Müzesi Yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, 7’den 70’e tüm vatandaşlar atölyelerle sanatın güzel dünyasını keşfetti. Uygulama olarak gerçekleştirilen Kâğıttan Takılar, Quilling (Kâğıt Kıvırma), El Yapımı Kâğıt ve Ahşap Çerçeve atölyeleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

 

YETİŞKİNLERDEN YOĞUN İLGİ

Yaş sınırlamasının bulunmadığı etkinlikte küçükten büyüğe herkes Kâğıttan Takılar, Quilling (Kâğıt Kıvırma), El Yapımı Kâğıt ve Ahşap Çerçeve atölyeleri ile el becerilerini sergileme fırsatı buldu. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği çalışmalarda Kâğıttan Takılar atölyesi yetişkinlerin büyük beğenisi toplarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

 

EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Temmuz ayından itibaren devam eden atölyelerde, 4 ile 13 yaş aralığındaki çocuklar Ahşap, Kirigami, Origami, Eva, Makedo, Keçe gibi birçok farklı atölye ile yaz dönemini dolu dolu geçirdi. Çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardılar. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek olan atölyelere www.sekakagitmuzesi.com adresinden kayıt oluşturulabiliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Seka Kağıt MüzesiYaz EtkinlikleriKocaeliGebzeGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, Köylerdeki İhtiyaçları Gideriyor Büyükşehir, Köylerdeki İhtiyaçları Gideriyor
MFÖ, 30 Ağustosta Fuar’da MFÖ, 30 Ağustosta Fuar’da
Tarhan’ın Satılacak Araziler Hakkında Açıklaması Tarhan’ın Satılacak Araziler Hakkında Açıklaması
ESKİ TÜRKİYE’DE AHLÂK (4) ESKİ TÜRKİYE’DE AHLÂK (4)
Zincirleme Kaza Trafiği Aksattı Zincirleme Kaza Trafiği Aksattı
Gebze Fen İşleri Hız Kesmiyor Gebze Fen İşleri Hız Kesmiyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir, Köylerdeki İhtiyaçları Gideriyor
Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki ortak kullanım alanları ve ihtiyaç sahiplerinin ev tadilatı...

Haberi Oku