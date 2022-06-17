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Nai̇l Çi̇ler'den Babalar Günü Mesajı

Babalarımız; yaşamın her alanında tecrübelerini, sevgilerini ve ilgilerini aktararak bizleri yetiştirip büyüten, tüm güzellikleri öğreten ve çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek için gayret gösteren arkamızdaki kuvvet olmuşlardır.

Nai̇l Çi̇ler'den Babalar Günü Mesajı

17 Haziran 2022 Cuma 20:40


Bugün onlara verebileceğimiz en güzel hediye, onların çabalarına karşılık gurur duyabildikleri evlatlar olabilmek, yalnızca bugün değil her gün sevgi ve saygımızı sürdürebilmektir.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, Amerikalı bir savaş gazisinin kızının talebi üzerine kabul edilerek, ilk kez 1910 yılında Washington’da kutlanmış, 1966 yılında da resmi olarak ilan edilmiş ve ülkemizde de kutlanmaya başlamıştır.

Vatan savunmasında cesurca canını ortaya koyan başta şehitlerimizin babaları olmak üzere kaybettiğimiz babalarımızı rahmet ve saygıyla anar, emek ve sabırla bizleri geleceğe hazırlayan tüm babalarımızın ve babalık ruhuna sahip olanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömür geçirmesi dileğiyle; Babalar Günü’nü gönülden kutlarım. 

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