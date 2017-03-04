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O Kız İçin 35 Mezar Açılacak!

- Almanya'da yaşayan Kenan Emir'in 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybolan kızı Hicran Emir'in bulunması için Kocaeli'deki 35 kimsesiz mezarı açılacak

O Kız İçin 35 Mezar Açılacak!

04 Mart 2017 Cumartesi 13:04


- Söz konusu mezarlıklardan alınacak DNA örnekleri, depremde yakınları kaybolan diğer ailelerle de eşleştirilecek

KOCAELİ (AA) - Almanya'da yaşayan Kenan Emir'in mahkemeye başvurması üzerine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybolan kızı Hicran Emir'in bulunması için Kocaeli'deki  kimsesizler mezarlığında 35 kabrin açılmasına karar verildi.

Depremde kimliği teşhis edilemediği için Gölcük ilçesindeki 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedilen 24 kişinin mezarının açılması için Gölcük ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerine bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışmalara başladı.

Söz konusu mezarlıklardan alınacak DNA örnekleri, Kocaeli Üniversitesinde depremde yakınları kaybolan diğer ailelerle de eşleştirilecek.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararıyla, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda bulunan 24 kimsesizin kabrinin açılacağını belirtti.

Depremde büyük acıların yaşandığını vurgulayan Ellibeş, "24 mezarımız bugün itibarıyla açılacak. 4 tane de İhsaniye Mezarlığı'nda açılacak. Hakime hanım ve İl Sağlık Müdürlüğünün kontrolünde mezarlarımız açılıyor. Oradaki şehitlerimizin örnekleri alınacak. DNA’sı belirlenip, ilan edilecek. Başvurular olursa, eşleşmelerle kimsesiz mezarlığımızın sahipleri tespit edilmiş olacak. Kocaeli genelinde 35 mezar açılacak.​" ifadesini kullandı.

- "Sözün bittiği yerdeyiz"

Depremde kaybolan 2 kızını arayan Cemalettin Bora da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da oturduğunu anlatan Bora, "Tesadüf eseri öğrendim burada kazı olduğunu. Arkadaşlarım telefonla arayıp bildirdi. Herkes şahsi olarak yapıyordu. Şimdi devletimiz önayak olmuş. Bu DNA testleri pahalı yapılıyor. 7-8 bin lirayı buluyor. Böyle olunca biz de şansımızı deneyeceğiz. Burada olduğundan ümitli değilim ama inşallah sağdırlar. Değilseler de buradan çıksın mezarları belli olsun. Bu mezarlıkta 2 tane ağaçları var 'Sinem Bora, Hande Bora' diye yazıyor. 17 senedir annesi ve ben çok şeyler çekiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz."

Öte yandan şu ana kadar 3 mezarın açıldığı öğrenildi.

AA

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