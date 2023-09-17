Önce Eşini Sonra Kendini Bıçakladı

Darıca ilçesinde bir şüpheli, önce eşini sonra da kendini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, yerdeki kan izlerini takip ederek şüpheliyi yakaladı.

Olay, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.G. (49), önce eşi G.G.'yi sonra da kendini bıçakladı. G.G. kanlar içinde kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri ise yerdeki kan izlerini adım adım takip etti. Lokman Hekim Caddesi'nden Canlar Sokak'a kaçan C.G., boş arazide yaralı halde bulundu. C.G. ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı. Karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA